Alcaraz Špancem zagotovil zadnjo vstopnico za četrtfinale

Znani so vsi udeleženci najboljše osmerice v teniškem tekmovanju za Davisov pokal, ki se bodo merili v četrtfinalu v Malagi konec novembra. Napredovanje so si zagotovili še Španija in Hrvaška, že prej pa Nemčija, Italija, Nizozemska, ZDA, Kanada in Avstralija.

Zaključni turnir Davisovega pokala, četrtfinale, polfinale in finale, bo v Malagi od 24. do 27. novembra, tja so se uvrstile prvo- in drugouvrščene ekipe iz štirih skupin, v katerih se je 16 ekip borilo ta konec tedna.

Špancem je v Valencii nastop v četrtfinalu po presenetljivem porazu s Kanado v današnjem obračunu z Južno Korejo zagotovil prvi zvezdnik, sveži zmagovalec US Opna Carlos Alcaraz, ki je premagal Kwona Soon-wooja s 6:4, 7:6 (1). Pred tem je Roberto Bautista Agut ugnal Honga Seonga Chana s 6:1, 6:3. iz te skupine bo napredovala tudi Kanada, izpadla pa je Srbija.

Nemci so imeli napredovanje zagotovljeno že prej, na domačem terenu v Hamburgu so danes v obračunu za prvo mesto v skupini premagali Avstralijo z 2:1, odločilna je bila tekma dvojic. Obe ekipi sta napredovali v četrtfinale, izpadli sta Francija in Belgija.

Hrvaška je v Bologni osvojila drugo mesto, prva je bila Italija, poslovili sta se Švedska in Argentina. Hrvati bodo v četrtfinalu igrali proti gostiteljem Špancem. Avstralci se bodo merili z Nizozemci, Italijani z Američani, Nemci pa s Kanadčani.

Polfinalna obračuna bosta 25. in 26. novembra; v prvem paru bosta nastopila zmagovalca dvobojev Avstralija - Nizozemska ter Hrvaška - Španija, v drugem pa boljša iz obračunov Italija - ZDA in Nemčija - Kanada. Veliki finale bo na sporedu v nedeljo, 27. novembra.