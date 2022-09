Slovenija po zmagi v dvojicah napredovala v Davisovem pokalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška teniška reprezentanca si je zagotovila nastop v kvalifikacijah za I. svetovno skupino Davisovega pokala. Potem ko so varovanci kapetana Grege Žemlje po petkovih posamičnih obračunih vodili z 2:0, sta odločilno tretjo točko vknjižila Aljaž Bedene in Blaž Kavčič v konkurenci dvojic.

Oba poslavljajoča se slovenska teniška igralca sta se danes dopoldne pomerila proti Kennethu Raismi in Mattiasu Siimarju in slavila s 6:3, 3:6, 6:1.

Sprva sta Slovenca začela precej rezervirano in v tretji igri zaostala za "break", a jima je nato igra hitro stekla. Z dvema zaporednima odvzemoma servisa sta povedla s 5:2 in zanesljivo dobila prvi niz.

Tudi v drugem nizu sta Estonca prišla do uvodnega "breaka", nato dodala še enega ter povedla s 5:1, malenkost sta se Bedene in Kavčič še približala in zapretila tudi v deveti igri, vseeno pa je sledilo izenačenje na 1:1 v nizih.

Aljaž Bedene se prav tako poslavlja od profesionalnega tenisa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V odločilnem je nato slovenska dvojica hitro prišla do prednosti 3:0 in nato vknjižila še en "break" za zanesljiv zaključek in napredovanje v I. svetovno skupino.

Sloveniji sta proti Estoniji vodstvo z 2:0 priigrala Bor Artnak in Bedene. V petek je prvi z 2:1 v nizih ugnal Marka Lajala, sicer najboljšega estonskega tenisača, Bedene pa je bil po prav tako tesnem obračunu z 2:1 boljši od Kristjana Tamma.

Če bi Estonci slavili med dvojicami, bi o napredovanju odločala preostala obračuna posameznikov. Predvidena sta bila dvoboja Bedene - Mark Lajal ter Bor Artnak - Kristjan Tamm, a bosta oba kapetana zasedbi zagotovo malce premešala.

* Izidi, Davisov pokal, II. svetovna skupina:

SLOVENIJA - ESTONIJA 3:0

Bor Artnak - Mark Lajal 0:6, 6:1, 6:3;

Aljaž Bedene - Kristjan Tamm 6:7 (5), 6:3, 6:4

Aljaž Bedene/Blaž Kavčič - Kenneth Raisma/Mattias Siimar 6:3, 3:6, 6:1.