V finalu Portoroža Siniakova po treh urah šokirala Ribakino

Za Čehinjo Katerina Siniakova je bil to sedmi finale v karieri, slavila pa je tretjič. V svojem sedmem finalu se je zdelo, da bo v boju za tretjo lovoriko po Shenzhenu in Bastadu (obe 2017) povsem nemočna proti 23-letni Kazahstanki Jeleni Ribakini, ki je po nekaj napakah hitro našla svojo prepoznavno agresivno igro ter takoj v drugi in četrti igri vzela servis Čehinji za vodstvo s 5:0. Potem pa je sledil nenadejan preobrat in izenačenje na 5:5. Po vodstvu Ribakine s 6:5 je morala Čehinja zaprositi za pomoč fizioterapevtke, a je vseeno izsilila podaljšano igro. V njej sta bili tekmici dolgo izenačeni, za konec pa je zmagovalka Wimbledona dvakrat neubranljivo zadela s forhendom za 7:4.

Jelena Ribakina Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V drugem nizu je bila Čehinja bližje Kazahstanki od samega začetka in nekajkrat celo nevarno zapretila. Vseeno pa je Ribakina prišla do prvega odvzema servisa v sedmi igri. Siniakova je hitro prišla do "re-breaka", niz pa je vnovič odločila podaljšana igra. V njej je Siniakova povedla s 6:3, kar je bila dovolj visoka prednost, da je izenačila dvoboj. V tretjem je bila boljša tekmica Čehinja, ki je imela sprva odvzem servisa prednosti v peti igri. Ribakina se je v osmi igri še vrnila, nato pa se je 26-letnica znova odlepila z brejkom in po treh urah zaključila izjemno napet dvoboj.

Triindvajsetletna Kazahstanka je bila v portoroškem finalu favoritinja, nenazadnje je 25. igralka lestvice WTA, ki bi bila uvrščena še precej višje, če bi upoštevali točke iz Wimbledona. V Portorožu je stopnjevala formo iz dvoboja v dvoboj. V polfinalu je s 6:1, 6:1 ugnala Romunko Ano Bogdan.

"Težko je opisati občutke, ne morem verjeti. Dvoboj je bil zelo zahteven, obenem pa sem bila zelo utrujena. Zgolj borila sem se. Vesela sem, da mi je to uspelo. Čutila sem, da bom dobila priložnost, zato sem želela ostati v igri čim dlje. V tem trenutku sem kar čustvena," je po dolgem in napornem finalu dejala 26-letna Čehinja. "Adrenalin mi je zagotovo pomagal, saj je bilo že na ogrevanju moje telo utrujeno. Šla sem v dvoboj, da bi se borila. Začetek ni bil najboljši, delala sem preveč napak in ji s tem pomagala. Nato sem našla svojo igro, nisem pa pričakovala, da bom že v prvem nizu izsilila podaljšano igro. Sem pa s tistimi nekaj igrami našla pravo energijo. Potem sem bila v dvoboju in želela igrati čim daljše izmenjave. In čeprav je moje telo počasi razpadalo, sem vseskozi čutila priložnost."

Dvojica Kostjuk/Martincova do zmage v Portorožu

Marta Kostjuk in Tereza Martincova Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ukrajinka Marta Kostjuk in Čehinja Tereza Martincova sta zmagovalki turnirja dvojic v Portorožu v dvojicah. V finalu sta premagali špansko-slovaško navezo Cristina Bucsa/Tereza Mihalikova s 6:4, 6:0. Dvoboj je trajal uro in osem minut, v katerih Ukrajinka in Čehinja dolgo nista našli ritma po izgubi servisa v tretji igri. Potem pa sta po zaostanku z 2:4 strnili vrste ter nanizali kar deset zaporednih iger za turnirsko zmago v Portorožu.

"Hvala vsem in predvsem moji partnerki Terezi. Ko sva nazadnje igrali dvojice, sem si zlomila nogo, ampak očitno je bilo tisto za srečo. Rada bi čestitala tudi finalistkama, ki sta igrali odlično in zagotovo bosta dobili veliko turnirjev v prihodnosti. Hvala vsem, ki so nas podpirali na turnirju. Vsem tukaj, ki so turnir organizirali na visoki ravni. To je moj prva turnirska zmaga in posvečam jo domovini

V Chennaiju slavje 17-letne Fruhvirtove

Linda Fruhvirtova je zmagovalka turnirja serije WTA 250 v indijskem Chennaiju. Sedemnajstletna Čehinja je v finalu ugnala izkušeno Poljakinjo Magdo Linette s 4:6, 6:3, 6:4 in se podpisala pod uspeh kariere. Sedemnajstletna Fruhvirtova velja za eno najbolj nadarjenih igralk svoje generacije, v Indiji pa ji je uspel preboj do prvega finala in kasneje tudi naslova na turnirju serije WTA 250. S prvo turnirsko zmago bo na ponedeljkovi posodobljeni lestvici prvič med 100 najboljšimi igralkami sveta, in sicer na 74. mestu.

