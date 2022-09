Siniakova po drugi sobotni zmagi v finale Portoroža, tam jo čaka "ekspresna" Ribakina

Po dežju so očistili igrišča in v Portorožu se spet igra.

Po dežju so očistili igrišča in v Portorožu se spet igra. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V finalu turnirja WTA v Portorožu, kjer je spored krojil dež, bosta v nedeljo igrali Kazahstanka Jelena Ribakina in Čehinja Katerina Siniakova, ki je danes odigrala dva dvoboja. Letošnja zmagovalka Wimbledona Ribakina je bila v polfinalu po uri in 24 minutah boljša od Ane Bogdan s 6:1, 6:1, Siniakova pa je v polfinalu s 6:1, 7:5 izločila Nemko Anna-Leno Friedsam.

Jelena RIbakina Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ne za Slovenke ne za nosilke turnir WTA v Portorožu ni uspešen. V polfinalu se je uvrstila ena sama nosilka, tretja, Jelena Ribakina. Igralka, ki nastopa za Kazahstan, je dvoboj proti Romunki Ani Bogdan začela izjemno in si takoj priigrala prednost 5:0, niz pa zaključila po vsega 35 minutah. V drugem nizu je Bogdanova, na tem turnirju je izločila tudi slovensko predstavnico Tamaro Zidanšek, zaigrala bolje, a vseeno ni našla odgovora na močno igro Ribakine. Ta je še do treh brejkov prišla v tretji, peti in sedmi igri ter znova s 6:1 dobila niz in s tem dvoboj.

"Pogoji so bili zelo zahtevni, povsem drugačni, kot smo jih bili tukaj vajeni. Občutek v izmenjavah je bil povsem drugačen. Igre so bile zelo izenačene, ampak servirala sem dobro in igrala agresivno, s čimer sem zelo zadovoljna. Lepo je igrati tukaj v finalu, Portorož je lep kraj in tu zares uživam. Veselim se že finala," je po dvoboju dejala Ribakina.

Za Ribakino bo to jubilejni deseti finale na najvišji ravni, tretji letos (Adelaide) ter prvi po zmagi v Wimbledonu v začetku julija. Pred tem je turnirski zmagi slavila še v Bukarešti (2019) in Hobartu (2020). Šest finalnih obračunov je doslej izgubila.

Siniakova po napornem sobotnem sporedu v finalu

V finalu se bo 23-letnica pomerila s Čehinjo Katerino Siniakovo, ki je v polfinalu s 6:1, 7:5 premagala Nemko Anna-Leno Friedsam.

Čehinja je v nedeljo odigrala dva dvoboja v le nekaj urah, saj je pred tem v četrtfinalu ugnala Italijanko Jasmine Paolini. Po dveh urah in 35 minutah je slavila s 6:2, 3:6, 7:6 (5). Katerina Siniakova si je z dvema sobotnima zmagama zagotovila nedeljski finale. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Siniakovi se ni pretirano poznalo, da je pred tem že igrala dve uri in 35 minut zahtevnega obračuna. Od samega začetka je proti Nemki narekovala ritem in si prvi niz zagotovila po vsega 29 minutah. V drugem sta bili tekmici bolj izenačeni, ob koncu pa je večkrat zapretila prav Čehinja. Nemka je ubranila kar pet priložnosti za zmago tekmice, šeste pa ni mogla, s čimer se je po uri in pol 26-letnica iz Hradec Kralovega veselila preboja v sedmi finale v karieri.

Olimpijska prvakinja iz Tokia med dvojicami bo naskakovala tretjo turnirsko zmago. Pred tem je dve zabeležila v Shenzhenu in Bastadu, obe leta 2017. Nazadnje je v finalu igrala v nemškem Bad Homburgu lani junija in tam izgubila proti domačinki Angelique Kerber. Siniakova je sicer šestkratna zmagovalka turnirjev za grand slam med ženskimi dvojicami. Zadnjega je osvojila prav na OP ZDA pred šestimi dnevi.

"Nisem pričakovala finala"

"Obe današnji tekmici sta veliki borki, a to sem tudi sama. V bistvu sem presenečena, ker se še tako dobro počutim. Sem sicer malce utrujena, ampak zagotovo bom dala vse od sebe tudi jutri v finalu. Trenutno sem zelo samozavestna, zadnji dnevi so zame zelo čustveni. Zmaga na OP ZDA ter vrnitev na vrh lestvice med dvojicami je nekaj, česar ne znam opisati. Tukaj nisem pričakovala finala, prišla sem sem, uživala v tem lepem okolju ter šla tekmo po tekmo. Za mano je res nekaj izjemnih dni," je po dvoboju dejala Siniakova.

Po dežju v Portorožu spet igrajo (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

V finalu dvojic bosta v Portorožu igrali Ukrajinka Marta Kostjuk in Čehinja Tereza Martincova, ki sta dobili v petek prekinjeni obračun proti Britanki Harriet Dart in Rusinji Aleksandri Panovi s 4:6, 6:2, 10:6. Za naslov se bosta v nedeljo pomerili s špansko-slovaško navezo Cristina Bucsa/Tereza Mihalikova.

V finalu v Indiji Poljakinja in Čehinja

Poljakinja Magda Linette in Čehinja Linda Fruhvirtova sta finalistki turnirja serije WTA 250 v indijskem Chennaiju. Izkušena Poljakinja, ki je napredovala po predaji Britanke Katie Swan, bo petič igrala v finalu turnirjev na najvišji ravni, za 17-letno Čehinjo pa bo to prvi finale na tej ravni ter največji uspeh v karieri.

Fruhvirtova je bila s 5:7, 6:2, 6:4 boljša od Argentinke Nadie Podoroske. Sedemnajstletnica velja za eno najbolj nadarjenih igralk svoje generacije, v Indiji pa ji je uspel preboj do prvega finala turnirja serije WTA 250. S tem bo na ponedeljkovi posodobljeni lestvici prvič med 100 najboljšimi igralkami sveta, z zmago pa bi se lahko prebila vse do 74. mesta.

Portorož WTA:



Polfinale:

Jelena Ribakina (Kaz) : Ani Bogdan (Rom) 6:1, 6:1

Katerina Siniakova (Češ) : Anna-Lena Friedsam 6:1, 7:5



Četrtfinale:

Katerina Siniakova (Češ) : Jasmine Paolini (Ita) 6:2, 3:6, 7:6 (5);