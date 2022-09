Izpadla druga nosilka, zmagovalka Wimbledona napredovala brez boja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ribakina in Bogdanova se bosta v soboto, če bo to dovoljevalo vreme, pomerili za mesto v nedeljskem finalu. Romunka je na poti do polfinala v drugem krogu izločila tudi Slovenko Tamaro Zidanšek s 6:1, 6:7 (5), 6:1, v prvem pa je bila boljša od Ajle Tomljanović iz Avstralije.

Ribakini danes ni bilo treba stopiti na igrišče, saj je njena tekmica zaradi poškodbe desnega komolca dvoboj predala še pred začetkom. Pred tem je premaagala Čehinjo Terezo Martincovo v drugem in Nemko Lauro Siegemund v prvem krogu.

Drugi polfinalni par bo znan po koncu zadnjih dveh posamičnih obračunov. Naslednji sta na osrednje igrišče stopili Nemka Anna-Lena Friedsam in Francozinja Diane Parry, nato pa bo sledil še obračun Čehinje Katerine Siniakove in branilke naslova Jasmine Paolini iz Italije. Slednja je v četrtek izločila drugo slovensko predstavnico Kajo Juvan. Boljša je bila s 5:7, 6:2, 7:6 (5).