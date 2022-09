Dež v Portorožu: Slovenci po zmago in napredovanje v nedeljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška teniška reprezentanca je le še zmago oddaljena od nastopa v kvalifikacijah za I. svetovno skupino Davisovega pokala, a bo morala nanjo počakati vsaj do nedelje, so po pregledu peščenega igrišča v Portorožu odločili nadzornik tekmovanja ter oba kapetana, slovenski Grega Žemlja in estonski Ekke Tiidemann.