Italijani in Nemci drugič zmagali v Davisovem pokalu

Teniški igralci iz Italije in Nemčije so drugič zmagali v skupinskem delu Davisovega pokala. Italiji sta zmago v Bologni priigrala Matteo Berrettini in Jannik Sinner, Nemčiji v Hamburgu pa naveza Kevin Krawietz/Tim Puetz. Obračuna Španija - Kanada v Valencii in Velika Britanija - Nizozemska v Glasgowu še nista končana, na obeh je izid 1:1.

Italija je po uvodni zmagi nad Hrvati s 3:0 danes v skupini A na kolena položila še Argentino. Najprej je Berrettini ukanil Sebastiana Baeza s 6:2 in 6:3, nato pa je bil Sinner boljši od Francisca Cerundola s 7:5, 1:6 in 6:3.

V drugem največjem nemškem mestu Hamburgu je odločitev o zmagovalcu padla šele po igri dvojic, domača teniška kombinacija Krawietz/Puetz pa je bila s 4:6, 6:2 in 7:6 (5) boljša od belgijske Sander Gille/Joran Vliegen. Na prvem današnjem posamičnem dvoboju v skupini C je Jan-Lennard Struff premagal Zizouja Bergsa s 6:4 in 7:6 (9), nato pa je Oscar Otte moral priznati premoč najboljšemu belgijskemu igralcu Davidu Goffinu, ki je zmagal s 3:6, 7:6 (7) in 6:3.

Valencia gosti skupino B, kjer je španski junak in nedavni zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, Carlos Alcaraz, klecnil proti svojemu kanadskemu tekmecu Felixu Auger-Aliassimeju, ki je slavil s 6:7 (3), 6:4 in 6:2. Pred tem dvobojem je bil Roberto Bautista-Agut boljši od Vaseka Pospisila s 3:6, 6:3 in 6:3. Odločilna igra dvojic se še ni začela.

Na današnjem britansko-nizozemskem obračunu v Glasgowu bo odločitev o zmagovalcu prav tako padla v igri dvojic. Na današnjem prvem posamičnem dvoboju je Daniel Evans premagal Tallona Griekspoorja s 6:4 in 6:4, na drugem pa je "tulipan" Botic Van De Zandschulp ukanil Camerona Norrieja s 6:4 in 6:2.

V skupini A v Bologni nastopajo Švedska, Argentina, Italija in Hrvaška, v skupini B v Valencii Kanada, Južna Koreja, Španija in Srbija, v skupini C v Hamburgu Avstralija, Belgija, Francija in Nemčija, v skupini D v Glasgowu pa Kazahstan, Nizozemska, ZDA in Velika Britanija.

Izidi:

- Davisov pokal, skupinski del:

- skupina A (Bologna):

Italija - Argentina 2:0

Matteo Berrettini - Sebastian Baez 6:2, 6:3;

Jannik Sinner - Francisco Cerundolo 7:5, 1:6, 6:3; - skupina B (Valencia):

Španija - Kanada 1:1

Roberto Bautista-Agut - Vasek Pospisil 3:6, 6:3, 6:3;

Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime 7:6 (3), 4:6, 2:6; - skupina C (Hamburg):

Nemčija - Belgija 2:1

Jan-Lennard Struff - Zizou Bergs 6:4, 7:6 (9);

Oscar Otte - David Goffin 6:3, 6:7 (7), 3:6;

Kevin Krawietz/Tim Puetz - Sander Gille/Joran Vliegen 4:6, 6:2, 7:6 (5); - skupina D (Glasgow):

Velika Britanija - Nizozemska 1:1

Daniel Evans - Tallon Griekspoor 6:4, 6:4;

Cameron Norrie - Botic Van De Zandschulp 4:6, 2:6; * Opomba: dvoboji Italija - Argentina, Španija - Kanada in velika Britanija - Nizozemska še niso končani

