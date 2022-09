Avstralci do drueg zmage

Tenisači Avstralije so v skupini C svetovne skupine Davisovega pokala v Hamburgu premagali premagali Francijo z 2:1 in dosegli še drugo zmago.

Tenisači Avstralije so v skupini C svetovne skupine Davisovega pokala v Hamburgu premagali premagali Francijo z 2:1 in dosegli še drugo zmago. Odločilna je bila igra dvojic, v kateri sta Matthew Ebden in Max Purcell s 6:4 in 6:4 premagala Nicolasa Mahuta in Arthurja Rinderknecha.

Dvoboj so bolje začeli Francozi, saj je Richard Gasquet premagal Jasona Kublerja s 6:2 in 6:4. Poravnal je Alex de Minaur, ki je s 6:3, 1:6 in 6:4 ugnal Benjamina Bonzija. V prvem krogu so Avstralci ugnali Belgijce, Francija pa je izgubila z Nemčijo.

Srbi in Hrvati do prve zmage

Do prve zmage je prišla Srbija, ki je z 2:1 premagala Južno Korejo. Dušan Lajović in Miomir Kecmanović sta dvoboj odločila že po igri dvojic. V isti skupini v Valencii nastopajo še Španci in Kanadčani, ki so v prvem krogu dosegli zmago.

V Bologni pa je bila Hrvaška v skupini boljša od Švedske z 2:1 in dosegla prvo zmago. Odločala je igra dvojic, v kateri sta Nikola Mektić in Mate Pavić premagala švedska brata Mikaela in Eliasa Ymerja s 7:5 in 6:3.

V skupini D v Glasgowu so drugo zmago dosegli tudi Američani. Posamična dvoboja sta dobila Taylor Fritz in Tommy Paul.