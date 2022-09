Pred Bedenetom čustven konec tedna, odpira ga slovenski najstnik

Po obeh petkovih obračunih sledijo še trije v soboto. Najprej se bosta v dvojicah Bedene in prav tako poslavljajoči se Blaž Kavčič pomerila proti Kennethu Raismi in Mattiasu Siimarju, nato pa sledita še posamična obračuna Bedene - Lajal ter Artnak - Tamm.

V slovensko reprezentanco sta bila vpoklicana še Maj Premzl in Matic Križnik, a bosta na priložnost čakala kot rezervi selektorja Grege Žemlje.

Spored se bo v petek v Portorožu začel nekoliko prej od predvidenega, in sicer ob 10.30. Izbrani vrsti Slovenije in Estonije sta se namreč v dogovoru z nadzornikom tekmovanja Yanom Kuszakom zaradi slabše vremenske napovedi strinjali glede predčasne izvedbe petkovih dvobojev. Lahko pa pride do novih premikov v sporedu tekmovanja, niso izključili organizatorji.

Artnak začenja proti Lajalu, ki ga je spoznal že v mladinski konkurenci

Prvi bo na igrišče stopil Artnak, trenutno 783. igralec lestvice ATP. Pomeril se bo s prvim igralcem Estonije Lajalom, ki je 518. igralec sveta.

"Marka poznam že nekaj let, tekmovala sva v mladinski konkurenci. Med seboj še nisva igrala, a sva nekajkrat skupaj trenirala. Osebno ga poznam, je dober igralec, v mladinski konkurenci je osvojil nekaj lepih turnirjev. Je višje na lestvici in specialist za trde podlage, sam pa raje igram na pesku, zato imam nekaj smernic, kako bi ga lahko jutri ranil. Predvsem taktično se bom čim bolje pripravil," je dejal 18-letni Artnak.

Leto starejši Lajal pričakuje zanimiv dvoboj s Slovenijo. "Tako Bor kot Aljaž igrata dober tenis in pričakujem dobre dvoboje. Upam, da bo to za nas lep vikend. V zadnjih tednih sem dobro treniral, odigral nekaj dvobojev, zato se počutim udobno. Kar se tiče kariere, bi rekel, da imam pred sabo še dolgo pot, to je šele začetek, za ostalo pa se pustimo presenetiti," je dejal mladi Estonec, čigar vzor je Švicar Roger Federer.

Aljaž Bedene bo v enem zadnjih dvobojev pred upokojitvijo igral proti Tammu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zadnji, zadnji vikend"

Po obračunu Artnaka in Lajala se bo v enem zadnjih dvobojev pred upokojitvijo predstavil še Bedene (330.) proti Tammu (970.). Triintridesetletni Ljubljančan je med letošnjo sezono najavil slovo od teniških igrišč, za zbrane medije na žrebu pa je potrdil, da bodo nastopi v Davisovem pokalu resnično zadnji v njegovi karieri.

"Zadnji, zadnji vikend. Rekel sem, da če bi me slučajno kadarkoli potrebovali, bi bilo okej, a definitivno ne bom 'fit', zato si bodo mlajši zaslužili priložnost na naslednjih tekmah," je o dokončnem slovesu dejal nekoč 43. igralec lestvice ATP (februar 2018).

"Definitivno smo favoriti, igramo na pesku, načeloma bi nam morala podlaga bolj ustrezati. Bomo videli, kako bo na igrišču, tam je treba pokazati, da smo boljši. Veliko bo odvisno tudi od vremena in upam, da bomo lahko začeli že jutri. Pripravljeni smo, trenirali smo v redu in veselim se dvoboja," pa je o dvoboju z Estonci razmišljal 33-letnik.

"Najprej bom spodbujal, nato igral in tega se že veselim"

Pravi, da je v redu pripravljen, a ni tako "fit" kot nekoč. Ampak glede na to, da je to ena njegovih zadnjih tekem, se bo za izbrano vrsto potrudil po najboljših močeh. "Davisov pokal je vedno posebno tekmovanje, hitro lahko pride do presenečenj. Želim si, da bi Bor čim bolje odigral in priskrbel prvo točko. Potem bom na igrišču še jaz in karkoli bo, bo. Najprej bom spodbujal, nato igral in tega se že veselim," je zaključil Bedene. Kako se bodo izkazali varovanci Grege Žemlje? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zmagovalec para mora v dvobojih zbrati tri točke, napredovanje pa prinaša igranje v kvalifikacijah za I. svetovno skupino Davisovega pokala.