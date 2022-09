Avstralci, Švedi in Nizozemci do uvodnih zmag

Teniški igralci iz Avstralije, Švedske in Nizozemske so dosegli prve zmage na zaključnih turnirjih svetovne skupine v Davisovem pokalu, po obeh posamičnih dvobojih na obračunu med Kanadčani in Korejci v Valencii pa je trenutni izid 1:1.

Avstralci so v Hamburgu opravili z Belgijci in zmagali s 3:0. Najprej je Jason Kubler premagal Zizouja Bergsa 6:4, 1:6 in 6:3, nato je bil Alex de Minaur boljši od Davida Goffina s 6:2 in 6:2, medtem ko avstralska naveza Matthew Ebden/Max Purcell ni imela nobenih težav z belgijsko kombinacijo Sander Gille/Joran Vliegen.

Švedska brata Elias in Mikael Ymer sta slavila na obeh posamičnih dvobojih v Bologni. Najprej je Elias na kolena položil Sebastiana Baeza s 6:4, 3:6 in 7:6 (4), nato pa je bil Mikael boljši od Diega Schwartzmana s 6:2 in 6:2.

Na Škotskem je Nizozemcem prvo točko priigral Tallon Griekspoor po zmagi nad Mihailom Kukuškinom s 6:1, 3:6 in 6:3, nato pa je bil Botic Van De Zandschulp boljši od Aleksandra Bublika s 3:6, 6:1 in 6:4.

Najbolj izenačeno je v Valencii, kjer je Vasek Pospisil najprej premagal Seonga Chan Honga s 4:6, 6:1, 7:6 (5), nato pa je Soonwoo Kwon presenetil Felixa Auger-Aliassimeja s 7:6 (5) in 6:3. Odločitev o zmagovalcu bo padla v igri dvojic.

V skupini A v Bologni poleg Švedske in Argentine nastopata še Italija in Hrvaška, v skupini B v Valencii poleg Kanade in Južne Koreje še Španija in Srbija, v skupini C v Hamburgu poleg Avstralije in Belgije še Francija in Nemčija, v skupini D v Glasgowu pa poleg Kazahstana in Nizozemske še ZDA in Velika Britanija.

Izidi, Davisov pokal:

- torek, 13. september:

- skupina A (Bologna):

Argentina - Švedska 0:2

Sebastian Baez - Elias Ymer 4:6, 6:3, 6:7 (4);

Diego Schwartzman - Mikael Ymer 2:6, 2:6; - skupina B (Valencia):

Kanada - Južna Koreja 1:1

Vasek Pospisil - Seong Chan Hong 4:6, 6:1, 7:6 (5);

Felix Auger-Aliassime - Soonwoo Kwon 6:7 (5), 3:6; - skupina C (Hamburg):

Belgija - Avstralija 0:3

Zizou Bergs - Jason Kubler 4:6, 6:1, 3:6;

David Goffin - Alex de Minaur 2:6, 2:6;

Sander Gille/Joran Vliegen - Matthew Ebden/Max Purcell 1:6, 3:6; - skupina D (Glasgow):

Kazahstan - Nizozemska 0:2

Mihail Kukuškin - Tallon Griekspoor 1:6, 6:3, 3:6;

Aleksander Bublik - Botic Van De Zandschulp 6:3, 1:6, 3:6. * Opomba: dvoboji Argentina - Švedska, Kanada - Južna Koreja in Kazahstan - Nizozemska še niso končani, v teku so še obračuni v dvojicah

