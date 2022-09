Kaja Juvan za uvod domačega turnirja boljša od šeste nosilke

Enaindvajsetletna Ljubljančanka je dvoboj začela z odvzemom servisa, a nato izgubila štiri igre zapovrstjo. Enajst let starejša Francozinja je pri vodstvu 5:3 servirala za prvi niz, a se je Juvanova vrnila, izenačila ter nato povedla z "breakom" v 11. igri. Znova je prednost izpustila iz rok, a nato vendarle izkoristila tretjo žogico za zmago v prvem nizu.

V drugem sta igralki bolje igrali na svoj servis, ob vse boljšem vzdušju pa je Juvanova zapretila v osmi igri, ko je 32-letna Francozinja iz rok izpustila prednost in Slovenki dovolila odvzem servisa. Kljub težavam je nato ob glasni podpori občinstva Ljubljančanka končala dvoboj po izkoriščeni drugi žogici za zmago.

"Veliko mi pomeni podpora najbližjih, saj nikoli nimam možnosti, da je toliko ljudi z mano. To na koncu velikokrat odtehta. Par žog je šlo na črto, ali pa so mi jih tako šteli in so šle v mojo korist. To me je tudi dvignilo. Nekaj posebnega je igrati tukaj," je v izjavi po dvoboju dejala Juvanova.

"Na začetku sem bila malce nervozna, zelo sem si želela igrati, ampak ona ne zgreši, takšna je in tako pač igra. Nato se mi je malce sprostila roka, čeprav se mi zdi, da je bila nervoza v določenih trenutkih prisotna. Ves čas sem si želela napadati, rekla sem si, 'igraj, uživaj na igrišču', in to sem naredila," je o dvoboju razmišljala sprva zelo živčna 21-letnica.

"Nekaj nervoze je bilo, žoga je bila zaradi tega bolj počasna. Ona je vse vračala, sama pa sem malce preveč 'forsirala'. Potem sem si rekla, da nimam nič za izgubiti, da sem moram sprostiti, saj igram doma. Moram uživati, dokler sem na igrišču. To se je poznalo v igri, žoga je bila hitrejša, bolj sem napadala, uspelo mi je več stvari, kot sem si jih zamislila. Predvsem sem si rekla, da se ne bom nehala boriti. Še naprej sem bila jaz tista, ki želi igrati. To je šlo v mojo korist, poleg občinstva, seveda," je še za konec dejala Juvanova.

Izpadla je osma nosilka

Spored tretjega dne bo na osrednjem igrišču bo zaključila Tamara Zidanšek, ki se bo pomerila z Rusinjo Anastasijo Zaharova.

V posamični konkurenci je med drugimi napredovala zmagovalka Wimbledona, Kazahstanka Jelena Ribakina. Za preboj v drugi krog se je morala zelo potruditi, po treh urah in 22 minutah je namreč s 6:7 (4), 6:4, 7:6 (8) premagala Nemko Lauro Siegemund. Manj težav je imela lanska zmagovalka, Italijanka Jasmine Paolini. S 7:5, 6:1 je ugnala Hrvatico Taro Würth. Italijanka bo naslednja tekmica Juvanove, njun dvoboj bo predvidoma na sporedu v četrtek.

Izpadla pa je osma nosilka, Avstralka Ajla Tomljanović. S 7:5, 4:6, 6:1 jo je premagala Romunka Ana Bogdan. Že dan prej sta napredovali prvi nosilki, Britanka Emma Raducanu in Brazilka Beatriz Haddad Maia, ter peta nosilka Jekaterina Aleksandrova iz Rusije.

V dvojicah je izpadla Nika Radišič. Z Madžarko Adrienn Nagy sta bili nemočni proti ruski navezi Anastasija Potapova/Jana Sizikova, drugi nosilki sta slavili s 6:4, 6:3.

V sredo na delu Zidanškova in Klepačeva

Znan je tudi že spored četrtega dne tekmovanja. Od Slovenk bosta na igrišču Zidanškova in Andreja Klepač. Slednja se bo v dvojicah skupaj z Lauro Siegemund iz Nemčije pomerila proti Uzbekistanki Nigini Abduraimova in Britanki Jodie Burrage.

Zidanškovo pa skupaj z Madžarko Timeo Babos čaka rusko-brazilska dvojica Alena Fomina/Ingrid Martins. Ali bo v sredo igrala tudi posamični dvoboj, bo jasno po današnjem obračunu z Zaharovo. V primeru zmage ju čaka Bogdanova.

Na delu bo znova tudi Ribakina, ki se bo pomerila s Čehinjo Terezo Martincovo, medtem ko bo Haddad Maia igrala proti Španki Cristini Bucsa.

