Nikomur niso plačali, tudi mladi zvezdnici ne

Letošnji teniški turnir v Portorožu ima res zavidljivo paleto igralk. Na Obalo sta med drugim prišli Emma Raducanu, trenutno eno najbolj prepoznavnih igralk ženskega tenisa, in Jelena Ribakina, letošnja zmagovalka Wimbledona. Ob tem ne smemo pozabiti, da so na turnirju tudi naše najboljše igralke. Med posameznicami sta to Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, med dvojicami pa igra Andreja Klepač.

Gregor Krušič, prvi mož slovenske teniške zveze, nam je v pogovoru zaupal, da so jih klicale številne igralke glede udeležbe na turnirju. Skoraj je bilo že vse dogovorjeno tudi z grško igralko Mario Sakkari, ki pa je nato odstop zaradi prevelike utrujenosti odpovedala. Ta teden poteka turnir tudi v Indiji, a so se zaradi lanskega dobrega odziva igralke raje odločila za slovenski turnir.

Emma Raducanu je v Portorož prispela že nekaj dni pred turnirjem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tik pred začetkom turnirja je udarila novica, da v Portorož prihaja tudi Emma Raducanu. Mlada, šele 19-letna teniška igralka, je lani na OP ZDA poskrbela za eno večjih senzacij v zgodovini tenisa. Britanka je postala prva teniška igralka, ki se je prek kvalifikacij prebila na glavni turnir za grand slam in na njem na koncu tudi zmagala. In kako so potekala pogajanja z mlado teniško zvezdnico?

"Pri Emmi lahko povem, da so pričakovali finančno nadomestilo, ki smo ga v skladu s strategijo turnirja odločno zanikali. Torej to pomeni, da nikomur nismo plačali, smo jim pa ponudili določene ugodnosti, ki se razlikujejo od preostalih tekmovalk. Pri tem gre za prevoze in boljšo nastanitev. Emma je to sprejela, prav tako smo ji ponudili, da se lahko nekaj dni pred turnirjem pride sem pripravljat."

"Prišla je povsem nenapovedano. Imela je prevoz za ob 12. uri, tukaj pa se je pojavila ob 11. uri. Že takoj ob snidenju smo se ujeli in razumeli. Njen trener Dimitrij Trusnov je res v redu človek. Skupaj smo spili kavico in lahko rečem, da so izjemno sproščeni. Emma je zelo sproščeno dekle."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Lepo je tukaj, sem sem prišla kar zgodaj. Na tem lepem prizorišču uživam in trdo treniram. Razgledi so izjemni, sončni zahodi prav tako. Tukaj se počutim zelo dobrodošlo," je o turnirju v Portorožu povedala Emma Raducanu, trenutno 83. igralka sveta.

Emma Raducanu danes čak dvoboj proti Nemki Anni Friedsam. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Oglasila se je šele po zaključku prijav

Emma Raducanu se je prijavila šele po zaključku prijav, a v določenih primerih teniška pravila to dovoljujejo. Pravilo je sicer takšno, da je tri tedne pred turnirjem zaključek vseh prijav. Obstaja možnost dveh posebnih povabil (wild card, op. p.), ki sta v lasti združenja WTA. Tekmovalka, ki je tisti trenutek med dvajseterico najboljših igralk na svetu, ali pa nekdanja zmagovalka turnirja za grand slam lahko zahteva "wild card". In eno izmed teh je dobila Emma Raducanu, ker je poklicala po zaključku prijav.

Turnir v Portorožu je med igralkami na zelo dobrem glasu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med tekmovalkami je završalo

Tako zveneča imena svetovnega tenisa so za slovenski teniški turnir in popularizacijo tenisa pri nas zelo dobra reklama. Krušič pove, da je to tudi nagrada za ves vloženi trud v zadnjih letih in da se dobre zgodbe gradijo na dolgi rok. In to se dogaja tudi njim, ki se trudijo že vse od leta 2013.

"Rasli smo skozi turnir serija ATP Challenger, ko smo sprva imeli tukaj le dva šotora. Nato smo prišli do preskoka, na turnir serije WTA. Živa resnica je, to lahko potrdijo tudi same igralke, da je imel lanski turnir zelo dober odziv. Torej glede organizacije, ugleda in okolja. Med tekmovalkami je završalo. In na podlagi tega so se zagotovo odločile, da niso odšle v Chennai v Indijo," je še povedal Krušič in dodal, da s tovrstnimi teniškimi projekti želijo nadaljevati tudi v prihodnje.