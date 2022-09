Enaindvajsetletna Ljubljančanka je dvoboj sicer dobro začela in v tretji igri vzela servis Italijanki. Nato pa je sledila hitra vrnitev lanske zmagovalke, ki je zaigrala precej bolj agresivno. Nekaj napak je nato Juvanovo stalo novi brejk, Italijanka pa je povedla s 5:2. Toda to ni ustavilo domačinke, ki je ob glasni podpori obrnila potek niza in se ga po dveh zaporednih odvzemih servisa veselila s 7:5.

V drugem je Juvanovi takoj popustila zbranost, Paolinijeva pa je to izkoristila in povedla s 3:0. Čeprav je trenutno najvišje uvrščena Slovenka na lestvici WTA pretila v nekaj naslednjih igrah, do preobrata ni zmogla, dvoboj pa je odločil tretji niz.

V njem je bila zgodba na las podobna začetku drugega. Paolinijeva je pritisnila, zaigrala zelo dobro in povedla s 3:0. Juvanova se ni dala in v sedmi igri izničila zaostanek, nato pa je po treh zaporednih brejkih Ljubljančanka izenačila na 5:5. Niz je odločila podaljšana igra, v kateri je Juvanova dolgo držala prednost dveh točk, nato pa je Italijanka prišla do preobrata in dvoboj odločila v svojo korist.

"Nisem se dala. Največ mi pomeni, da nisem obupala."

"Bilo je blizu, odločale so malenkosti. Jasmine igra zelo močno in hitro, zato mi ni dala veliko časa, da bi lahko zgradila igro. Trudila sem se po najboljših močeh, da sem čim več stvari uporabila, jo stiskala. Nisem se dala. In to mi največ pomeni, da nisem obupala. Mogoče sem res izgubila, a upam, da mi bo to v prihodnosti prineslo veliko zmag," po dobri predstavi ni bila preveč razočarana Juvanova. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zdelo se mi je, da je tudi ona zelo dobro odigrala, ničesar mi ni podarila. To je bila kakovostna tekma, ampak vidi se, da se tudi ona tukaj dobro počuti. Žal mi je, da že zapuščam turnir, a se lahko iz te tekme veliko naučim. Trudimo se za takšno igro, kot si jo želim imeti. Za ceno agresivnosti pa pride tudi kakšna napaka več. Je pa to veliko bolj moja igra kot čakanje. Res je, da me je velikokrat spravila v obrambni položaj, ampak tudi borba je del tenisa in veselim se, kaj bomo še iz tega naredili," je še o tekmici in novem, agresivnejšem pristopu dodala 21-letnica.

"Verjela sem, da sva blizu, hkrati pa je res, da v zadnjem obdobju nisem odigrala veliko dvobojev. To je šele peti v treh mesecih. Ko bomo opravili še ene priprave in če bomo nadaljevali delo kot doslej, verjamem, da se lahko vrnem v boljši formi in z malce več konstantnosti," je še sklenila Juvanova, ki si bo zdaj vzela nekaj tednov odmora. Udeležbe na katerem od prihajajočih turnirjev serije WTA ni mogla potrditi, bo pa igrala v predkvalifikacijah za nastop v "play-offu" za pokal Billie Jean King. Novembra slovensko izbrano vrsto čaka obračun proti Kitajski.

Nemka izločila Raducanujevo Nemka je Britanko premagala s 7:5, 0:6, 6:3. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pred tem je izpadla tudi prva nosilka Emma Raducanu iz Velike Britanije. S 7:5, 0:6, 6:3 jo je premagala Nemka Anna-Lena Friedsam. V dvoboju med Raducanujevo in Friedsamovo je bilo v prvem nizu kar sedem odvzemov servisa. Britanka je imela štiri zaključne žogice pri vodstvu s 5:3 in 5:4, a se je Nemka vrnila in niz dobila s 7:5.

Raducanujeva je med odmorom zahtevala zdravniško pomoč za levo stegensko mišico, nato pa zaigrala bolje in drugi niz osvojila brez izgubljene igre. V tretjem sta bili tekmici vnovič bolj izenačeni in hkrati zaigrali najbolje v dvoboju, na koncu pa je odločil brejk Nemke v osmi igri.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Preostala dva današnja obračuna sta dobili Francozinja Diane Parry in Čehinja Katerina Siniakova. Prva je nekoliko presenetljivo ugnala deveto nosilko Anastasijo Potapovo iz Rusije s 7:6 (2), 6:4, Čehinja, sicer skupaj z rojakinjo Barboro Krejčikovo zmagovalka nedavnega turnirja dvojic na OP ZDA, pa je bila boljša od Britanke Jodie Burrage s 7:5, 6:1.

Klepačeva izpadla v dvojicah

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je izpadla v četrtfinalu v konkurenci dvojic na turnirju WTA Zavarovalnica Sava v Portorožu. Skupaj z Nemko Lauro Siegemund je morala priznati premoč britansko-ruski navezi Harriet Dart/Aleksandra Panova. Tekmici sta bili po uri in 27 minutah boljši s 7:5, 6:2. Tekmici sta bili po uri in 27 minutah boljši s 7:5, 6:2. S tem je izpadla tudi zadnja Slovenka na domačem turnirju ob slovenski obali.

Edini preostali današnji dvoboj dvojic je dobila špansko-slovaška naveza Cristina Bucsa/Tereza Mihalikova. Premagali sta Rusinji Potapovo in Jano Sizikovo s 7:6 (4), 0:6, 10:6.

"Lauri danes nikakor ni stekla igra. Le malenkost nama je zmanjkalo v prvem nizu. Pridelali sva si kar nekaj priložnosti, a jih nisva izkoristili. Imeli sva žogico za niz, v dvojicah pa se po izgubljenih priložnostih potem hitro obrača. Tekmici sta skozi vso tekmo igrali konstantno, nista nama podarjali ničesar. Tudi servirali sta dobro in žal se je dvoboj odvil v njuno korist," je po dvoboju dejala 36-letna Koprčanka.

Andreja Klepač je skupaj z Lauro Siegemund iz Nemčije priznala premoč britansko-ruski navezi Harriet Dart-Aleksandra Panova. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na domačem turnirju vselej uživa, tudi če se je morala kot prva nosilka skupaj s Siegemundovo posloviti po drugem obračunu. "Ta turnir mi veliko pomeni, je le domači turnir. Tenis Slovenija in organizatorji se trudijo, da ustvarijo dobre pogoje. Slišim tudi veliko pohval igralk. Igranje na teh turnirjih je vedno dober trening za naprej, zdaj pa me v sezoni čakata še turnirja v San Diegu in Guadalajari," je še sklenila Klepačeva in razkrila načrte za prihodnje tedne.

Organizatorji so vmes že objavili razpored petega dne glavnega dela turnirja. Dogajanje v teniškem centru v Portorožu se bo začelo ob 11. uri, ko bosta četrtfinalne dvoboje odprli Brazilka Beatriz Haddad Maia in Romunka Ana Bogdan. Nato sledi obračun zmagovalke Wimbledona, Kazahstanke Jelene Ribakine, z Lesjo Curenko iz Ukrajine.

Tretji posamični dvoboj bo med Nemko Anna-Leno Friedsam in Francozinjo Diane Parry, zadnji pa med Katerino Siniakovo iz Češke ter Paolinijevo.

Simona Halep na igrišče spet leta 2023 Simona Halep se vrača prihodnje leto. Foto: Reuters Romunska teniška igralka Simona Halep je po operaciji nosu sklenila sezono in se bo na igrišča vrnila šele leta 2023. Igralka je danes na Twitterju objavila fotografijo z bolniške postelje z velikim obližem na nosu, poročajo agencije. Tridesetletna Romunka je razložila, da se je za operativni poseg odločila po nasvetu zdravnikov, saj je že dolgo trpela zaradi oteženega dihanja in težave so se še stopnjevale. Operacijo je združila tudi s kozmetičnim popravkom. "To sem si želela že dlje časa. Svojega nosu nisem nikoli marala in zdaj sem združila funkcionalni in estetični poseg." Kot pravi, prej kozmetična operacija ni bila mogoča, saj nikoli ni imela tri mesece časa za okrevanje. Tenis je vedno postavila na prvo mesto.