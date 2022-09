Po zmagah Bedeneta in Artnaka Slovenci pred zmago proti Estoniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Triintridesetletni Ljubljančan, ki se ta vikend poslavlja od poklicnega tenisa, je vlogo favorita proti 918. igralcu lestvice ATP potrdil težje od pričakovanj.

Dvoboj je 330. igralec sveta začel rezervirano, tudi ob koncu niza je bil v prednosti Estonec, ki je imel štiri priložnosti za osvojitev prvega niza. Tudi tri zaporedne v 12. igri, a se je 33-letni Ljubljančan še rešil. Podaljšana igra je bila nato prav tako nepredvidljiva, v svojo korist pa jo je odločil Tamm.

V drugem je Estonec za uvod vzel servis Bedenetu, a je ta takoj vrnil udarec. Bedene je nato vse lažje dobival svoje igre, z "breakom" v osmi igri pa si je zagotovil odločilno prednost za kasnejše izenačenje na 1:1. Tretji niz je bil znova izenačen do sedme igre, nato pa je Bedene vzel servis tekmecu in nato nekaj minut kasneje zaključil zelo zahteven obračun v Portorožu.

"Po pravici povedano smo vsi pričakovali, da bo lažje. Tudi po tistem, kar sem si pogledal, nisem pričakoval, da bo tako dobro serviral nekdo, ki je malce nižje rasti. Sploh v prvem nizu sem bil presenečen, zadeval je blizu črt, res pa je, da sem imel tudi nekaj nesreče. Vendar sem vedel, da se bo, ko bom vzpostavil stik pri vračanju servisov in bom dal nekaj žog v polje, malce izgubil in utrudil, bolj kot bo dvoboj trajal," je obračun ocenil Bedene.

Bor Artnak je proti Marku Lajalu zmagal z 0:6, 6:1 in 6:3. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sloveniji prvo točko zagotovil Artnak

Pred tem je prvo točko Sloveniji zagotovil Artnak (783.). Osemnajstletnik je bil v prvem obračunu proti leto starejšemu Estoncu (518.) v prvem nizu povsem nemočen, v drugem pa je bila zgodba povsem drugačna. Artnak je precej dvignil raven tenisa, našel prava orožja in si takoj zagotovil izenačenje. V odločilnem nizu je odločitev padla v osmi igri, ko je Artnak izkoristil drugo priložnost za odvzem servisa in nato v naslednji igri zaključil prvi dvoboj v Portorožu.

"Dobro, da je Bor po zelo slabem začetku obrnil tekmo v svojo korist in izkoristil napake nasprotnika. Zdaj vodimo 2:0 in se bomo odločili, kako bomo jutri igrali dvojice. To je bil še en zanimiv dan. Jutri znata biti ena ali dve zanimivi tekmi, a precej bolje je voditi 2:0 kot, da je 1:1 ali 0:2," je priznal 33-letni Ljubljančan.

Za zdaj večjih težav kar se fizične pripravljenosti tiče nima. "Ker so to zadnje tekme, mi lahko tudi telo odpade potem. Tudi če bodo kakšne bolečine, lahko stisnem. Trenutno ni nič hujšega, še vedno sem v redu in mislim, da sem pripravljen."

Slovenci vodijo z 2:0 v zmagah

Slovenska zasedba je torej po prvem dnevu vodi z 2:0 v zmagah. V soboto sledijo preostali dvoboji. Najprej se bosta v dvojicah Bedene in Blaž Kavčič, ki se ta teden prav tako uradno poslavlja od tenisa, pomerila proti Kennethu Raismi in Mattiasu Siimarju, če bo treba, nato sledita še posamična obračuna Bedene - Lajal ter Artnak - Tamm. Vremenska napoved je sicer slabša.

V slovensko reprezentanco sta bila vpoklicana še Maj Premzl in Matic Križnik, a bosta na priložnost čakala kot rezervi kapetana Grege Žemlje.

Zmagovalec para mora v petih predvidenih dvobojih zbrati tri točke, napredovanje pa prinaša igranje v kvalifikacijah za I. svetovno skupino Davisovega pokala.

Slovenija : Estonija, foto: Matic Klanšek Velej/Sportida:

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Preberite še: