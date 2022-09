Znana je polovica udeležencev zaključnega turnirja

Avstralci, Italijani, Nemci in Nizozemci so si že zagotovili nastop na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Malagi.

Zaključni turnir Davisovega pokala, četrtfinale, polfinale in finale, bo v Malagi od 24. do 27. novembra, tam pa bodo igrale prve in drugouvrščene ekipe iz štirih skupin.

Hrvaška je v skupini A v Bologni ugnala Argentino z 3:0 in je za neporaženo Italijo tako kot slednja prišla do druge zmage, vendar v tretjem srečanju. Borna Gojo in Borna Ćorić sta zmagala posamično, v igri parov sta slavila še Nikola Mektić in Mate Pavić, kar pa je bilo tudi zelo pomembno. Ker je bil hrvaški par uspešen, se lahko nedeljski dvoboj Italije in Švedske konča s kakršnim koli izidom, da Hrvatje pridejo na zaključni turnir, le Švedi, na tretjem mestu imajo zmago po dveh dvobojih, ne smejo zmagati s 3:0.

Srbija, v prvem krogu je klonila proti Španiji z 0:3, je ugnala Kanado z 2:1 v skupini B v Valencii. A so se kljub porazu veselili Kanadčani, ki so se že uvrstili na zaključni turnir. Srbi, z 2:1 so premagali Južno Korejo, pa morajo za preboj na zaključni turnir čakati na pravi čudež v nedeljo, ko bi morala Južna Koreja premagati Španijo.

Desetkratni zmagovalci pokala Francozi so v Hamburgu z 2:1 premagali Belgijo, vendar v skupini C končali na tretjem mestu, saj imata Avstralija in Nemčija že po dve zmagi.

V skupini D v Glasgowu je Nizozemska presenetila ZDA in jo prvič v zgodovini premagala, bilo je 2:1. S tem Nizozemska, ki je bila pred turnirjem šele četrta nosilka skupine, ima že tri zmage, ZDA ima dve, brez slavja pa sta po dveh dvobojih Velika Britanija in Kazahstan.