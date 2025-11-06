Italijanski strateg Daniele De Rossi je novi trener Genoe, je klub sporočil na spletni strani. De Rossi je nasledil Francoza Patricka Vieiro, ki se je moral posloviti po slabih rezultatih v prvi četrtini italijanskega prvenstva.

Dvainštiridesetletni De Rossi, nekdanji zvezdniški vezist Rome, je bil po upokojitvi leta 2020 najprej pomočnik italijanskemu selektorju Robertu Manciniju. Bil je del reprezentance, ki se je leta 2021 veselila naslova evropskega prvaka.

Nato je v klubski karieri med oktobrom 2022 in februarjem 2023 vodil SPAL, nato pa je januarja 2024 prevzel vodenje svojega matičnega kluba. Septembra 2024 ga je vodstvo Rome odpustilo po slabem začetku sezone 2024/25.

Od danes bo deloval pri Genoi, ki po desetih odigranih tekmah v serie A s šestimi točkami zaseda skromno 18. mesto z eno zmago in tremi neodločenimi izidi. Za njo sta le Verona s točko manj in Fiorentina s štirimi točkami.

Debi na klopi Genoe bo De Rossi doživel prav na domači tekmi proti Fiorentini v nedeljo.

De Rossi je na čelu Genoe nasledil še eno nekdanje veliko ime sredine igrišča Vieiro. Pred tem je Francoz v članski konkurenci vodil Strasbourg, Crystal Palace, Nico ter New York City.

