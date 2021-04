Cepljenje: Če sem iskrena, ne vem, kaj naj rečem

Pandemija v svetu traja več kot leto dni. To stanje bi se lahko končalo s cepljenjem, ki že poteka po vsem svetu. Vseeno cepljenja niso vsi sprejeli z navdušenjem, med temi so tudi nekateri teniški igralci. Nekateri izmed njih so glede tega previdni, drugi so za, nekateri pa proti.

Svitolina se bo odločila čez nekaj tednov

Ena izmed tistih, ki je skeptična glede tega, je Ukrajinka Elina Svitolina, trenutno peta igralka sveta. "Razmišljala sem, ali bi se cepila, a so mi prijatelji rekli, da bi bilo pametneje, da malo počakam, saj imajo cepiva še vedno neželene učinke. Če sem iskrena, ne vem, kaj naj rečem. Čez nekaj tednov bom sprejela odločitev," je povedala 26-letna teniška igralka.

Rubljev se raje ne bi cepil

Veliko bolj jasen glede tega je bil Andrej Rubljev, ki je dejal, da ne želi biti cepljen ne glede na to, da so se nekateri igralci že cepili. "Res ne vem, kaj naj rečem. Če bi lahko izbiral, se sploh ne bi cepil. Nimam posebnega razloga za to. Cepljen nisem bil, odkar sem bil otrok, in nikoli nisem imel nobenih težav z zdravjem. Bomo videli," je povedal osmi igralec sveta.

Foto: Reuters

Arina Sabalenka bi se posvetovala z zdravnikom

Podobno razmišlja tudi Arina Sabalenka, ki pravi, da ne verjame v cepiva, ki so trenutno na voljo. Trenutno se ne želim cepiti in tudi ne želim, da se moja družina cepi. O vsem bom dobro razmislila. Če se bom morala cepiti, potem se bom, ker veliko potujemo. Najprej bi se morala posvetovati z zdravnikom, ker obstaja več vrst cepiva, in tako se bova odločila, kateri je najboljši zame.

Simona Halep se je že cepila

Cepila pa se je že Simona Halep, romunska teniška igralka, ki se je želela cepiti in dejala, da po cepljenju ni imela nobenih stranskih učinkov.

Simona #Halep got vaccinated in Romania in February: "I wanted to get vaccinated. I came with an open mind and I'm fine. I was vaccinated with Pfizer. I'm fine, I haven't had any side effects. It's for everyone's sake and that's why I decided to get vaccinated." pic.twitter.com/WS5btB6Wqu — Luigi Gatto (@gigicat7_) March 29, 2021

Dan po teh izjavah so reagirali v združenjih ATP in WTA. Obe združenji sta namreč naklonjeni cepljenju. "ATP na podlagi znanstvenih dokazov priporoča cepljenje proti covid-19," so zapisali pri ATP.