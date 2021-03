Kaj takšnega se ne dogaja ravno pogosto

Benjamin Savšek, eden najboljših kanuistov na svetu, ima v svoji vitrini skoraj že vse. Manjka mu le še tako želena olimpijska medalja. A če se želi uvrstiti na OI Tokio, ga čaka še dolga in težka pot. Zadnji konec tedna je na uvodni tekmi v Tacnu konkurenco za seboj pustil za neverjetnih sedem sekund, a ljubljanski kanuist umirja žogico, saj je prepričan, da to ne pomeni ničesar.

Benjamin Savšek je v svoji karieri dosegel praktično vse. V njegovi vitrini se je nabralo že veliko medalj z največjih tekmovanj, in lahko se pohvali tudi z naslovom evropskega ter svetovnega prvaka. Nastopil je že na dveh olimpijskih igrah, v Riu je sodil med glavne favorite za medaljo, a ostal praznih rok. Letos bo iskal novo priložnost za nastop na OI v Tokiu, a ob močni domači konkurenci, bo to vse prej kot lahka naloga.

Utrinek treninga s priprav v Al Ainu.

Foto: Osebni arhiv

Kljub pandemiji, ki vlada v svetu, je šel na priprave v Združene arabske emirate, natančneje v Al Ain, ki je 160 kilometrov oddaljen od Abu Dabija. "Bila je prava odločitev, da sem šel letos za mesec in pol trenirat v Emirate. Tam so zelo dobri pogoji za trening na divji vodi. Moram reči, da se ob prihodu domov počutim kar dobro," nam je uvodoma povedal Savšek, ki je v Emiratih predvsem nabiral kilometre na divji vodi.

"Na progi je tekoči trak, kar pomeni, da si ves čas v čolnu in samo krožiš po progi. Voda je dovolj močna, zato lahko pridobim moč, zanesljivost, tehniko … V zimskem času je doma veliko težje narediti takšen sklop treningov. V toplih krajih pa je veliko lažje trenirati."

Ne želi razmišljati o suvereni zmagi

In kot kaže, so mu priprave zelo dobro uspele. Na prvi tekmi v Tacnu je Savšek zmagal s prednostjo sedmih sekund, kar se na tovrstnih tekmah ne zgodi ravno pogosto. A izkušeni kanuist ostaja na realnih tleh, saj se še kako dobro zaveda, v kakšnem športu tekmuje in da to ne pomeni ničesar na pomembnih tekmah, ki ga še čakajo.

"Dobro, vožnja je bila vrhunska, a v slalomu je tako, da če ti vožnja uspe, dobro 'leti'. Če na progi začneš delati napake, lahko hitro izgubiš veliko časa. Včasih je tudi malce odvisno od tega, kakšna je voda in ali si v pravem ritmu. Pravzaprav o tej prednosti ne razmišljam, ker vem, da bo treba prihodnjo tekmo znova dobro odpeljati. Vsako tekmo oziroma vožnjo poskušam čim bolje odpeljati oziroma se približati vrhunski vožnji," umirja žogico Beni, ki se vseeno strinja, da je bila suverena zmaga dobra popotnica za naprej.

Benjamin Savšek je že dvakrat tekmoval na olimpijskih igrah, a vedno ostal brez tako želene medalje. Foto: Stanko Gruden, STA

"Kaj sem se naučil z nastopov na olimpijskih igrah?"

Letošnja sezona bo polna zanimivih tekmovanj, saj bosta na sporedu tako evropsko kot tudi svetovno prvenstvo, vrhunec sezono pa bodo olimpijske igre v Tokiu, ki bi bile za Savška lahko že tretje zapored. Pred tem ga že aprila čakajo domače izbirne tekme, kjer je konkurenca med slovenskimi kanuisti zelo močna.

"Da bom lahko šel na olimpijske igre, se bom moral še zelo potruditi. Pred menoj so interne kvalifikacije, nato me čaka še evropsko prvenstvo, ki tudi šteje za uvrstitev na olimpijske igre. Kaj sem se naučil z nastopov na olimpijskih igrah? Predvsem sem tam dobil izkušnje. Torej, da je treba razmišljati tudi o 'čisti' vožnji in ne samo brezglavo napadati."

Prav veliko časa mu ni ostalo Foto: Grega Valančič / Sportida

Konec tega tedna ga v Slokanu čaka še ena tekma, 10. aprila pa že prva izbirna tekma za slovensko reprezentanco, ki bo med drugim tudi štela za mesto v olimpijski ekipi. Prav veliko časa mu ni ostalo. Lahko do takrat sploh še kaj naredi?

"Pravzaprav bom poskusil popraviti določene podrobnosti in obdržati formo do prvih izbirnih tekem. Torej, da te tekme odpeljem tako, kot je treba," je pogovor zaključil 33-letni Savšek, ki prav danes praznuje svoj rojstni dan.