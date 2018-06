Bo Romunki končno uspelo pa lanskem bolečem porazu?

Simona Halep je že izkušena na teniški turneji in za njo je že vrsto izjemnih uspehov. Še vedno pa ji manjka češnja na torti, zmaga na turnirju za grand slam. Romunka je do zdaj že trikrat igrala v finalu in vedno ostala praznih rok. Lani je bila ravno v Parizu nejbližje zmagi, potem ko je proti poznejši zmagovalki Jeleni Ostopanko vodila z 1:0 v nizih in že imel vodstvo s 3:0 v drugem nizu in na koncu izgubila.

Boljši izkupiček ima Halepova

V soboto bo njena nasprotnica Američanka Sloane Stephens, ki ima v svoji vitrini že eno lovoriko s turnirjev za grand slam. Lani je zmagala na OP ZDA, v Franciji pa se je do zdaj najdlje prebila do osmine finala.

Igralki sta do zdaj odigrali sedem medsebojnih dvobojev. Boljši izkupiček ima Romunka, ki je bila do zdaj petkrat boljša od dve leti mlajše nasprotnice. Dvakrat sta igrali na pesku in tudi tukaj je statistika na strani trenutno prve igralke sveta.