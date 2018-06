Na OP Francije se obeta poslastica med Halepovo in Muguruzo

Na OP Francije bosta v četrtek v ženski konkurenci na sporedu oba polfinalna dvoboja. Za finalno vstopnico se bosta sprva udarili Simona Halep in Garbine Muguruza Blanco. Drugi polfinalni dvoboj bosta igrali Madison Keys in Sloane Stephens.

Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Simona Halep, prva nosilka turnirja, in Garbine Muguruza Blanco. Španka je v četrtfinalu odpihnila Marijo Šarapovo in dokazala, da je trenutno v izjemni formi. Prva in tretja nosilka turnirja sta se do zdaj štirikrat pomerili, boljši izkupiček ima Muguruza, ki je Halepovo premagala trikrat.

Drugi dvoboj bosta igrali Američanki Madison Keys in Sloane Stephens. To je njun tretji medsebojni dvoboj, predhodna dva je dobila Stephensova.