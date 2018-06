V živo: Očitno je Nadalu ustrezala prekinitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek bodo na OP Francije bodo v moški konkurenci odigrali še zadnja dva dvoboja četrtfinala, potem ko so ju morali prekiniti zaradi dežja. Za polfinalno vstopnico se borijo še Rafael Nadal, Diego Schwartzman ter Marin Čilić in Juan Martin del Potro.

V dvoboju med Rafaelom Nadalom in Diegom Schwartzmanom je pred sredino prekinitvijo prvi niz z izidom 6:4 dobil Argentinec, v drugem pa je vodil Nadal s 5:3. Rafael Nadal in Diego Schwartzman sta do zdaj odigrala pet medsebojnih dvobojev, vsakokrat pa je bil boljši Španec.

Foto: Guliver/Getty Images

V drugem četrtfinalnem paru sta nasprotnika Marin Čilić in Juan Martin del Potro. Za Čiliča in Del Potra je to že 13. medsebojni dvoboj, veliko boljši izkupiček ima Argentinec, ki je bil 12-krat boljši od Hrvata.