Je Italijan res nameščal dvoboje: Rekel sem vam, da o tem ne bom govoril

Na letošnjem OP Francije je eno najlepših presenečenj pripravil Marco Cecchinato, ki ga bo vedno visela senca dvoma. Pred dvema letoma je bil namreč obtožen nameščanja dvoboja. Pozneje so morali obtožnico umakniti, saj niso v določenem roku našli dovolj dokazov in začeli postopka. Italijanski teniški igralec še danes ne želi govoriti o tem.

Marco Cecchinato pred letošnjim OP Francije še ni imel zmage na turnirjih za grand slam, letos pa je nanizal pet zmag in se presenetljivo uvrstil v polfinale pariškega turnirja. Pod njegovimi udarci so morali med drugim poklekniti deseti nosilec, Pablo Carreño Busta, osmi nosilec David Goffin in Novak Đoković 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. S tem uspehom trenutno 72. igralec sveta po 40 letih postal prvi italijanski igralec, ki se je uspel uvrstiti v polfinale turnirja za grand slam.

Marco Cecchinato je zelo skop z izjavami glede nameščanja dvobojev. Foto: Reuters

Pred turnirjem v Parizu je bil Marco Cecchinato veliko bolj znan po sramotni epizodi na turnirju serije Challenger v Mohammediji v Maroku. Sicilijanec je bil namreč eden najvišje uvrščenih teniških igralecv, ki so bili obtoženi za nameščanje dvoboja. Italijanska teniška zveza ga je pozneje kaznovala za tri kazniva dejanja.

Zelo skop z izjavami je bil tudi glavni akter te zgodbe, ki je svojo pariško pravljico končal v polfinalu. Tam je moral priznati premoč Avstrijcu Dominicu Thiemu. "Rekel sem vam, da o tem ne bom govorili. Želim razmišljati o sedanjosti. Zato vas prosim za naslednjič … Prosim vas, hvala."

Na njegov poraz je stavil prijatelj iz otroštva

Leta 2015, ko je bil Cecchinato 82. igralec na svetu, je bil v četrtfinalu tistega turnirja velik favorit proti Kamilu Majchrzaku, takrat 338. igralcu sveta. Marco je pozneje tisti dvoboj izgubil z izidom 6:1 in 6:4. Sam poraz sprva ni vzbujal pozornosti. Alarmi so se prižgali, ko so vladne agencije v Italiji ugotovile, da so se na ta dvoboj vložili nenavadno veliki zneski, saj je bil kvota 7:1.

Po podatkih agencije sta na zmago Majchrzaka stavila le dva. To sta bila Riccardo Accardi in njegov oče. Riccardo Accardi je namreč prijatelj Cecchinata še iz otroštva.

Preiskovalci ugotovili, da si je Cecchinato še pred dvobojem kupil letalsko vozovnico za vrnitev domov. Foto: Guliver/Getty Images

Letalsko karto si je rezerviral še pred dvobojem

Cecchinato je vsa sporočila z Accardijem izbrisal s telefona, vendar so preiskovalci na aplikaciji WhatsApp našli sporočila, ki so namigovala na nameščanje dvoboja. V sporočilu se je danes 25-letni teniški igralec pritoževal zaradi izgube na eni izmed italijanskih nogometnih tekem in pozneje zapisal: "Samo Maročani me lahko rešijo." Prav tako pa so preiskovalci ugotovili, da si je Cecchinato še pred dvobojem kupil letalsko vozovnico za vrnitev domov.

Prehitel jih je 90-dnevni rok Na koncu je bil primer opuščen, saj tožilci v 90-dnevnem roku niso uspeli začeti postopka. Foto: Reuters

Italijanska zveza ga je najprej kaznovala na 18 mesecev prepovedi igranja in s 40 tisoč evri. Tri mesece pozneje so kazen znižali na 12 mesecev in 20 tisoč evrov, ker so bili dokazi preveč posredni. Nato so kazen še dodatno znižali, saj ni bilo dokazov, da bi se sam igralec okoristil s tem denarjem, ampak da je dal svojemu prijatelju le informacije. Na koncu je bil primer opuščen, saj tožilci v 90-dnevnem roku niso uspeli začeti postopka.

Kljub temu še vedno ni nujno, da se je Cecchinato izmuznil kazni. Mednarodna teniška zveza se še vedno ni izjasnila glede tega primera in v skladu s svojimi pravili še niso potrdili ali so ta primer dejansko opustili ali je še vedno v teku.