Bomo na pariškem pesku gledali še eno veliko senzacijo?

Na OP Francije bosta v petek med moškimi na sporedu oba polfinalna dvoboja. Ljubitelji tenisa si lahko obetajo pravi teniški poslastici. V polfinalu se bosta udarila Marco Cecchinato in Dominic Thiem, drugi polfinalni par sta Rafael Nadal in Juan Martin del Potro.

Prva bosta na osrednje igrišče stopila Marco Cecchinato in Dominic Thiem. Cecchinato je letošnje prvo presenečenje OP Francije, potem ko je pred tem le enkrat igral na glavnem turnirju na Roland Garrosu. Pravzaprav je letos prvič v karieri zmagal v dvoboju na turnirjih za grand slam. Veliko bolj uspešen je njegov nasprotnik. Dominic Thiem se je v zadnjih dveh letih prebil do polfinala. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, izid pa je 1:1.

Dominic Thiem Foto: Reuters

"Želim verjeti, da ga lahko premagam"

"Cecchinato je zelo samozavesten. Trenutno je najbolj samozavesten igralec. Pred tem Roland Garrosom ni še nikoli zmagal v dvoboju na turnirjih za grand slam, zdaj pa je v polfinalu. Vse se odvija po njegovih željah in lahko igra povsem sproščeno," je pred dvobojem povedal Avstrijec, ki je proti Italijanu izgubil davnega leta 2013 na turnirju serije Futures.

Da je Cecchinato resnično samozavesten, je razvidno tudi iz njegovih izjav. "Njega sem že premagal. Spominjam se tega dvoboja, zakaj ne? Želim verjeti, da ga lahko premagam," je povedal 25 letni Sicilijanec, ki je v četrtfinalu izločil Novaka Đokovića.

Rafael Nadal lovi že svojo 11. lovoriko na OP Francije. Foto: Guliver/Getty Images

Poslastica med Nadalom in del Potrom

Zelo zanimiv bo tudi drugi polfinalni dvoboj, v katerem se bosta udarila povratnik na svetovno sceno Juan Martin del Potro in kralj peska Rafael Nadal. Oba akterja trenutno igrata svoj najboljši tenis, tako da si lahko obetamo pravo teniško poslastico. Nadal, ki je 3. junija praznoval svoj 32. rojstni dan, bo lovil že svoj 23. finale na turnirjih za grand slam, medtem ko bo del Potro v primeru zmage igral šele v svojem drugem finalu na turnirjih velike četverice. Igralca sta do zdaj odigrala 14 medsebojnih dvobojev, statistika pa je na strani Španca, ki je visokoraslega Argentinca premagal devetkrat.

Kot zanimivost lahko omenimo, da je Nadal letos na pariškem pesku preživel več časa kot Juan Martin del Potro. Razlika znaša samo enajst minut.