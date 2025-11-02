Blinkova do naslova v Jiujiangu

Ruska teniška igralka Ana Blinkova je zmagovalka turnirja serije WTA 250 v Jiujiangu na Kitajskem z nagradnim skladom 236.415 evrov. Rusinja je v današnjem finalu s 6:3 in 6:3 po uri in 40 minutah igre premagala Avstrijko Lilli Tagger.

Sedemindvajsetletna Moskovčanka, 95. igralka na svetovni jakostni lestvici, je osvojila svoj drugi naslov na najvišji ravni in prvega po letu 2022, ko je takrat slavila v romunski Cluj-Napoci. Igrala je tudi v finalu Strasbourga 2023.

Tagger, šele 17-letna tekmovalka iz Tirolske, je za nastop dobila posebno povabilo kitajskih organizatorjev. Presenetljivo je prišla do finala, vse do polfinala ni izgubila niti niza.

Poleti zmagovalka mladinskega odprtega prvenstva Francije, ki še ni bila nikoli med prvo dvestoterico na svetu in je trenutno 235., pa je v svojem prvem finalu na najvišji ravni le morala priznati premoč deset let starejši ruski tekmici.