Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
10.45

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ana Blinkova tenis teniški globus

Nedelja, 2. 11. 2025, 10.45

37 minut

Teniški globus, 2. november

Blinkova do naslova v Jiujiangu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ana Blinkova | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ruska teniška igralka Ana Blinkova je zmagovalka turnirja serije WTA 250 v Jiujiangu na Kitajskem z nagradnim skladom 236.415 evrov. Rusinja je v današnjem finalu s 6:3 in 6:3 po uri in 40 minutah igre premagala Avstrijko Lilli Tagger.

Sedemindvajsetletna Moskovčanka, 95. igralka na svetovni jakostni lestvici, je osvojila svoj drugi naslov na najvišji ravni in prvega po letu 2022, ko je takrat slavila v romunski Cluj-Napoci. Igrala je tudi v finalu Strasbourga 2023.

Tagger, šele 17-letna tekmovalka iz Tirolske, je za nastop dobila posebno povabilo kitajskih organizatorjev. Presenetljivo je prišla do finala, vse do polfinala ni izgubila niti niza.

Poleti zmagovalka mladinskega odprtega prvenstva Francije, ki še ni bila nikoli med prvo dvestoterico na svetu in je trenutno 235., pa je v svojem prvem finalu na najvišji ravni le morala priznati premoč deset let starejši ruski tekmici.

Jiujiang, WTA 250 (236.415 evrov):

- finale:
Ana Blinkova (Rus) - Lilli Tagger (Avt) 6:3, 6:3.

Iga Swiatek
Sportal Iga Swiatek zaključni turnir v Rijadu odprla s suvereno zmago
Belinda Bencic
Sportal Na teniških igriščih potekajo zanimivi dvoboji
Ben Shelton
Sportal Kaja Juvan po preobratu izgubila, znani še trije potniki na zaključni turnir
 
Ana Blinkova tenis teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.