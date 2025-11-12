Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., M. P., STA

Sreda,
12. 11. 2025,
16.40

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
ATP tenis Felix Auger Aliassime Ben Shelton Alexander Zverev Jannik Sinner

Sreda, 12. 11. 2025, 16.40

32 minut

ATP, zaključni turnir sezone

Auger-Aliassime presenetil Sheltona, ki ostaja brez zmage

Avtorji:
B. B., M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Felix Auger Aliassime | Felix Auger Aliassime | Foto Reuters

Felix Auger Aliassime

Foto: Reuters

Moški teniški turnir najboljše osmerice v Torinu postaja vse bolj zanimiv. V skupini Björn Borg je Ben Shelton doživel še drugi poraz, po preobratu ga je s 4:6, 7:6 in 7:5 premagal osmopostavljeni Felix Auger-Aliassime. Ob 20.30 pa se bosta pomerila še Jannik Sinner in Alexander Zverev, ki sta dobila prvi dvoboj.

Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz po hudem boju ugnal Fritza, Italijan ohranja upe

V popoldanskem delu sta igrala Ben Shelton in Felix Auger-Aliassime, ki sta v prvem krogu izgubila brez osvojenega niza. Američan je uvodni dvoboj izgubil proti Alexandru Zverevu, medtem ko se je Kanadčan proti Janniku Sinnerju do poškodbe mečne mišice dobro držal. Prvič sta se pomerila lani na OP Francije, ko je bil boljši Auger-Aliassime. In ta je zmagal tudi tokrat, a po izgubljenem prvem nizu. Upanje na polfinale je ohranil z zmago s 4:6, 7:6 in 7:5.

Ben Shelton | Foto: Reuters Ben Shelton Foto: Reuters Petindvajsetletni Auger-Aliassime je izgubil prvi niz in v drugem branil žogice za brejk Američana. V drugem sta bila toba bolj zanesljiva na svoj začetni udarec, edino priložnost za odvzem začetnega udarca je imel Shelton v osmi igri, a je ni izkoristil. Drugi niz je odločila podaljšana igra, v kateri je bil Auger-Aliassime tesno boljši z 9:7. V odločilnem nizu sta oba znova dobro servirala, v 12. igri pa je Kanadčan pretil, si priigral tri zaključne žogice za zmago in zadnjo tudi izkoristil. Dvoboj je trajal slabi dve uri pol. Kanadčan je dobil obe medsebojni tekmi proti Američanu.

Jannik Sinner in Alexander Zverev bosta v večernem dvoboju lovila drugo zmago v skupini, s tem pa tudi skorajšnjo uvrstitev v polfinale. Italijan vodi v njunih medsebojnih dvobojih s 5:4. Tokrat bo Nemcu še težje, saj bo imel Sinner prednost domačega občinstva. A ne pozabimo, da tudi Zverev trenutno igra vrhunski tenis in da bi lahko spremljali izenačen dvoboj.

V zadnjem krogu se bo Shelton v petek pomeril s Sinnerjem, Auger-Aliassime pa z Zverevom. V četrtek bosta na sporedu še zadnja dvoboja v skupini Jimmyja Connorsa med Carlosom Alcarazom in Lorenzom Musettijem ter Alexom de Minaurom in Taylorjem Fritzem. V tej skupini je z dvema zmagama v najboljšem položaju Alcaraz, Fritz in Musetti sta zmagala po enkrat.

ATP, zaključni turnir, sreda:

Skupina Björn Borg
Felix Auger-Aliassime (Kan, 8) : Ben Shelton (ZDA, 5) 4:6, 7:6, 7:5
Jannik Sinner (Ita, 2) - Alexander Zverev (Nem, 3)

Lestvica:

Skupina Jimmy Connors:

Carlos Alcaraz (ŠPA)  2 zmagi - 0 porazov
Taylor Fritz (ZDA)  1 - 1
Lorenzo Musetti (ITA)  1 -1
Alex De Minaur (AVS)  0 - 2

Skupina Björn Borg:
Alexander Zverev (NEM) 1 zmaga - 0 porazov
Jannik Sinner (ITA)  1 - 0
Felix Auger-Aliassime (KAN)  1 - 1
Ben Shelton (ZDA)  0 - 2

Na ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.
Jannik Sinner
Sportal Fritz izkoristil utrujenost Musettija, Sinner poškodbo tekmeca
ATP tenis Felix Auger Aliassime Ben Shelton Alexander Zverev Jannik Sinner
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.