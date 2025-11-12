Auger-Aliassime presenetil Sheltona, ki ostaja brez zmage

Moški teniški turnir najboljše osmerice v Torinu postaja vse bolj zanimiv. V skupini Björn Borg je Ben Shelton doživel še drugi poraz, po preobratu ga je s 4:6, 7:6 in 7:5 premagal osmopostavljeni Felix Auger-Aliassime. Ob 20.30 pa se bosta pomerila še Jannik Sinner in Alexander Zverev, ki sta dobila prvi dvoboj.

V popoldanskem delu sta igrala Ben Shelton in Felix Auger-Aliassime, ki sta v prvem krogu izgubila brez osvojenega niza. Američan je uvodni dvoboj izgubil proti Alexandru Zverevu, medtem ko se je Kanadčan proti Janniku Sinnerju do poškodbe mečne mišice dobro držal. Prvič sta se pomerila lani na OP Francije, ko je bil boljši Auger-Aliassime. In ta je zmagal tudi tokrat, a po izgubljenem prvem nizu. Upanje na polfinale je ohranil z zmago s 4:6, 7:6 in 7:5.

Ben Shelton Foto: Reuters Petindvajsetletni Auger-Aliassime je izgubil prvi niz in v drugem branil žogice za brejk Američana. V drugem sta bila toba bolj zanesljiva na svoj začetni udarec, edino priložnost za odvzem začetnega udarca je imel Shelton v osmi igri, a je ni izkoristil. Drugi niz je odločila podaljšana igra, v kateri je bil Auger-Aliassime tesno boljši z 9:7. V odločilnem nizu sta oba znova dobro servirala, v 12. igri pa je Kanadčan pretil, si priigral tri zaključne žogice za zmago in zadnjo tudi izkoristil. Dvoboj je trajal slabi dve uri pol. Kanadčan je dobil obe medsebojni tekmi proti Američanu.

Jannik Sinner in Alexander Zverev bosta v večernem dvoboju lovila drugo zmago v skupini, s tem pa tudi skorajšnjo uvrstitev v polfinale. Italijan vodi v njunih medsebojnih dvobojih s 5:4. Tokrat bo Nemcu še težje, saj bo imel Sinner prednost domačega občinstva. A ne pozabimo, da tudi Zverev trenutno igra vrhunski tenis in da bi lahko spremljali izenačen dvoboj.

V zadnjem krogu se bo Shelton v petek pomeril s Sinnerjem, Auger-Aliassime pa z Zverevom. V četrtek bosta na sporedu še zadnja dvoboja v skupini Jimmyja Connorsa med Carlosom Alcarazom in Lorenzom Musettijem ter Alexom de Minaurom in Taylorjem Fritzem. V tej skupini je z dvema zmagama v najboljšem položaju Alcaraz, Fritz in Musetti sta zmagala po enkrat.

ATP, zaključni turnir, sreda: Skupina Björn Borg

Felix Auger-Aliassime (Kan, 8) : Ben Shelton (ZDA, 5) 4:6, 7:6, 7:5

Jannik Sinner (Ita, 2) - Alexander Zverev (Nem, 3)

Lestvica:



Skupina Jimmy Connors: Carlos Alcaraz (ŠPA) 2 zmagi - 0 porazov

Taylor Fritz (ZDA) 1 - 1

Lorenzo Musetti (ITA) 1 -1

Alex De Minaur (AVS) 0 - 2 Skupina Björn Borg:

Alexander Zverev (NEM) 1 zmaga - 0 porazov

Jannik Sinner (ITA) 1 - 0

Felix Auger-Aliassime (KAN) 1 - 1

Ben Shelton (ZDA) 0 - 2

Na ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.