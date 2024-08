Arina Sabalenka je osvojila Cincinnati

Belorusinja Arina Sabalenka je zmagovalka teniškega turnirja serije 1000 v Cincinnatiju. V finalu je bila boljša od Američanke Jessice Pegule s 6:3 in 7:5.

Šestindvajsetletna Belorusinja, ki bo na novi razpredelnici WTA napredovala na drugo mesto, je zasluženo prišla do naslova, saj v celem tednu ni izgubila niza, med drugimi pa je v polfinalu premagala prvo teniško damo Igo Swiatek.

To je njen šesti naslov na turnirjih WTA 1000 in 15. WTA v karieri. Letos je osvojila odprto prvenstvo Avstralije, v finale Cincinnatija pa je prišla s štirimi porazi v zadnjih petih finalih. Med drugim je izgubila tudi finala Madrida 1000 in Rima 1000.

Tridesetletna Američanka ostaja pri šestih naslovih WTA, od tega jih je polovico dobila na turnirjih serije 1000. To je bil njen prvi poraz na zadnjih desetih dvobojih.

V moškem finalu v Cincinnatiju bosta ponoči po našem času igrala Italijan Jannik Sinner in Američan Frances Tiafoe.

* Cincinnati, WTA 1000 (2,92 milijona evrov):

- finale:

Arina Sabalenka (Blr/3) - Jessica Pegula (ZDA/6) 6:3, 7:5.

Preberite še: