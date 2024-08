Sinner po hudem boju izločil Zvereva, Sabalenka pa prvo igralko sveta

Italijan Jannik Sinner in Američan Frances Tiafoe sta finalista teniškega mastersa v Cincinnatiju, v konkurenci posameznic pa se bosta za lovoriko v finalu idarili Belorusinja Arina Sabalenka in domačinka Jessica Pegula.

Italijan Jannik Sinner in Američan Frances Tiafoe sta finalista teniškega mastersa v Cincinnatiju z nagradnim skladom 6,18 milijona evrov. Prvi igralec na svetu iz Italije je v polfinalu po hudem boju ugnal Nemca Alexandra Zvereva s 7:6 (9),5:7, 7:6 (4), Tiafoe pa Danca Holgerja Runeja s 4:6, 6:1 in 7:6 (4).

"To je bil zahteven in razburljiv dvoboj, v njem ni manjkalo napetosti. Zelo sem zadovoljen s svojo predstavo in vesel, da sem se prebil v finale," je po več kot tri ure dolgem obračunu dejal Jannik Sinner, ki je v petek praznoval 23. rojstni dan.

Frances Tiafoe se je prvič v svoji karieri prebil v finale turnirja serije masters. Foto: Reuters

Prvi igralec na svetu na jakostni lestvici ATP iz Južne Tirolske bo v noči na torek naskakoval 15. turnirsko zmago, na nasprotni strani mreže pa mu bo stal tri leta starejši Frances Tiafoe, ki se je prvič v svoji karieri prebil v finale turnirja serija masters. V odločilnem tretjem nizu je že kazalo na njegov poraz, a je nadoknadil zaostanek 2:5 in v podaljšani igri ukanil Danca.

"Na igrišču je bilo noro, še posebej v zadnjem nizu," je po zmagi dejal Američan, ki je doslej slavil na treh turnirjih ATP.

Sabalenka izkoristila deseto zaključno žogico

Arina Sabalenka je v polfinalu premagala prvo igralko sveta Poljakinjo Igo Swiatek s 6:3 in 6:3, Jessica Pegula pa je bila boljša od Španke Paule Badose s 6:2, 3:6 in 6:3.

Arina Sabalenka se je prvič v karieri uvrstila v finale Cincinnatija. Foto: Reuters

Sabalenka je izkoristila šele deseto žogo za zmago. Tako se je prvič v karieri uvrstila v finale Cincinnatija, kjer je doslej štirikrat izpadla v polfinalu, ter se 23-letni Poljakinji oddolžila za poraza v finalih turnirjev WTA 1000 letos spomladi v Madridu in Rimu. S četrto zmago v dvanajstih dvobojih proti Poljakinji bo 26-letna Belorusinja na novi razpredelnici WTA napredovala na drugo mesto.

En teden pred zadnjim letošnjim turnirjem za grand slam je v dobri formi tudi šesta igralka sveta 30-letna Pegula, ki je v nizu devetih zmag. Prejšnji teden je osvojila WTA 1000 v Torontu, v ponedeljkovem finalu v Cincinnatiju pa bo imela priložnost za četrti naslov na največjih turnirjih za grand slami.

Sabalenka bo naskakovala šesti naslov na turnirjih WTA 1000 in 15. v karieri na turnirjih WTA. Enako kot Pegula je v finalih 50-odstotna. Američanka je igrala dvanajst finalov in poleg zmag na WTA 1000 v Torontu, Montrealu (2023) ter Guadalajari (2022) osvojila Berlin, Washington in Seul.