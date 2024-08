Alison Van Uytvanck je v svoji 14-letni karieri osvojila pet turnirjev na turneji WTA, med drugim na turnirjih v Quebecu, Taškentu, Astani in dvakrat na Madžarskem. Eden največjih uspehov v njeni karieri je bila uvrstitev v četrtfinale na Roland Garrosu leta 2015 ter v četrti krog Wimbledona leta 2018, ko je na lestvici WTA dosegla najvišjo uvrstitev – 37. mesto. Nekaj časa je belgijsko igralko treniral tudi naš priznani trener Robert Cokan.

Iskala bo nove priložnosti

V zadnjem času se je soočala s poškodbo hrbta in je zaradi tega večino lanskega leta spustila, letos pa ni dosegala rezultatov, ki si jih je želela. Zato je na platformi X je objavila ganljivo izjavo, v kateri je sporočila, da zaključuje svojo športno pot.

"Rada bi sporočila, da sem se odločila, da trenutno končam svojo kariero kot profesionalna teniška igralka. To je bila zelo težka odločitev," je uvodoma zapisala.

"Zadnjih nekaj tednov nisem čutila tistega žara, da bi dala vse od sebe, da se borim za vsako točko in potujem po svetu. Ni bila lahka odločitev. Lani sem se vračala po hudi poškodbi, ko sem se borila tako fizično kot psihično. Za zdaj bi se rada osredotočila nase in poiskala priložnosti, ki jih poleg tenisa ponuja življenje. Zato ne morem z gotovostjo reči, ali in kdaj bom znova začutila strast do tenisa kot igralka."

