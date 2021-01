Andy Murray ne bo nastopil na OP Avstralije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji najboljši teniški igralec na svetu Andy Murray ne bo nastopil na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Triintridesetletni Škot je pred tednom sporočil, da je pozitiven na novi koronavirus, zavoljo tega se danes ni mogel vkrcati na letalo in odpotovati na prvi letošnji turnir za grand slam, ki se bo začel 8. februarja.

Avstralska teniška zveza je pred časom sporočila, da lahko v Melbourne pripotujejo le igralci in igralke z negativnim izvidom na novi koronavirus ter tisti, ki so preboleli bolezen in ne predstavljajo več tveganja za širjenje okužbe, prav vsi pa morajo v obvezno 14-dnevno karanteno.

Murray, ki je trenutno v samoizolaciji, je v Melbournu kar petkrat nastopil v velikem finalu, vselej pa je ostal praznih rok. Uspešnejši je bil v Wimbledonu, kjer je slavil v letih 2013 in 2016, na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku pa leta 2012.

