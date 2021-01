Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji londonskega maratona letos računajo na rekordno število maratoncev. Verjamejo, da bo do jeseni cepljenje proti covidu-19 že obrodilo sadove.

Čeprav si je v tem trenutku to težko predstavljati, pa organizatorji londonskega maratona verjamejo, da bodo 3. oktobra 2021, čez natanko 254 dni, ko bo na sporedu njihov maraton, na londonskih ulicah gostili rekordnih 50 tisoč tekačev. Če bi jim še enkrat toliko tekačev uspelo privabiti na njihovo virtualno različico, bi to pomenilo, da bi podrli rekord tekaške udeležbe iz leta 2018. Takrat je na štartu maratona v New Yorku stalo rekordnih 53.121 maratoncev.

Lani so na londonskem maratonu, ki so ga, tako kot letos, zaradi pandemije novega koronavirusa z aprila prestavili na oktober, lahko nastopili zgolj elitni tekači, medtem ko je bila prireditev za rekreativne tekače zaprta. Organizatorji si obetajo, da bi bila slika v letošnjem letu povsem drugačna oziroma taka, kot smo je bili vajeni pred udarom nadležnega virusa.

Prvi večji maraton v novi koronavirusni realnosti



Londonski maraton je bil prvi veliki maraton, ki so ga izpeljali v novi koronavirusni realnosti. Oktobra lani je na njem lahko nastopilo zgolj 28 povabljenih tekačev, a je bila zgodba zastavljena tako, da je kljub skromnosti v številu udeležencev privabila veliko pozornosti. Foto: Guliverimage/Getty Images Maraton je potekal v posebnih pogojih, na zaprti krožni trasi v priljubljenem parku St. James v sredini Londona. Dodaten magnet za medije in splošno javnost je predstavljala napoved dvoboja najhitrejših maratoncev Kenijca Eliuda Kipchogeja in Etiopijca Kenenise Bekeleja, ki bi se morala udariti za zmago in morda celo za novi svetovni rekord. Čeprav je Bekele zaradi poškodbe dva dni pred tekmo odpovedal svoj nastop, je bil maraton ravno zaradi napovedi težko pričakovanega obračuna deležen ogromne medijske pozornosti. Sportal Neobičajen prizor, ki bi moral dati slutiti, da bo letos vse drugače Velikega odziva je bila deležna tudi virtualna različica londonskega maratona, saj ga je s pomočjo telefonske aplikacije v 24 urah skupaj preteklo kar 38 tisoč tekačev, kar je nov Guinnessov rekord.

Direktor računa na učinke cepljenja

Direktor londonskega maratona Hugh Brasher upa, da bo cepljenje proti novemu koronavirusu do oktobra že obrodilo sadove. Britanska vlada namreč načrtuje, da bi vsakemu odraslemu prebivalcu Velike Britanije cepivo zagotovila do jeseni, natančneje do septembra.

"Maraton je predviden za 3. oktober, in resnično upamo, da bo njegova izvedba kot žarek upanja. Da bomo takrat živeli v drugačnem svetu, kot živimo zdaj. Pogovarjamo se z znanstveniki in organizatorji, ki tudi v teh časih organizirajo dogodke, in zato smo pozitivni glede 3. oktobra," je Brasher pojasnil v pogovoru za BBC in dodal, da ima maraton širši pomen, ki ni zgolj športne narave, ampak gre za navdih širši skupnosti, aktivacijo dobrodelnih projektov, za vnovično povezovanje ljudi.

50 tisoč maratoncev in 50 tisoč virtualnih maratoncev

Če bi jim uspelo izpolniti načrt in na maraton res privabiti 50 tisoč maratoncev, bi to za seboj pripeljalo tudi na tisoče navijačev ob progi in prostovoljcev, ki bi pomagali pri organizaciji.

Do zdaj se je londonskega maratona največ tekačev udeležilo leta 2019, ko je bilo na štartni listi kar 42.906 tekačev. Organizatorji so takrat ocenili, da je tekaški praznik ob progo zvabil kar 750 tisoč navijačev, za tekoči potek dogajanja pa je skrbelo kar šest tisoč prostovoljcev.

Organizatorji si želijo, da bi še enkrat toliko tekačev zvabili na virtualni londonski maraton.

Rezultati žreba bodo znani 8. februarja

Tekači, ki so se prijavili na žreb za letošnji londonski maraton, bodo o tem, ali so bili na žrebu uspešni ali ne, obveščeni 8. februarja.

Tekači, ki na žrebu ne bodo imeli sreče, bodo imeli teden dni časa, da se odločijo za virtualno različico maratona, po izteku tega termina, pa bodo prijave odprli za širšo javnost.

Na maraton se je prijavilo več kot 450 tisoč tekačev.

