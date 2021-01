Bomo še letos priča takšnim prizorom?

Mali kraški maraton, maraton treh src, Istrski maraton, pohod ob žici in tek trojk, Nočna10ka, Ultra Trail Vipava, Tek štirih mostov … to je le nekaj od rekreativnih prireditev, ki so prejšnja leta vabila v prvi polovici leta. Kaj pa letos? Kako optimistični so organizatorji? Prvi vtis je, da zelo. V okvirih, a zelo.

Mali kraški maraton (21. 3. 2021)

Na Malem kraškem maratonu, ki velja za nekakšen uvod v tekaško sezono, bi morali teči čez natanko dva meseca, 21. marca. Pa bomo? Foto: Vid Ponikvar

Prva večja rekreativna prireditev v tem letu je Mali kraški maraton, ki je razpisan za 21. marec 2021, torej čez natanko dva meseca. Že lani bi moral praznovati jubilejno 20. izvedbo, a so prireditev zaradi prvega vala epidemije novega koronavirusa najprej prestavili na junij, na koncu pa morali odpovedati.

Čeprav je od takrat minilo že skoraj leto dni in smo bili še marca lani trdno prepričani, da tekmovanje letos ne bo pod vprašajem, pa so se organizatorji znova znašli pod podobno dilemo kot lani. V zraku je popolna negotovost.

Foto: Vid Ponikvar

"Pripravljamo se, kot da Mali kraški maraton bo, a za zdaj je preveč neznank, da bi lahko odgovoril kaj bolj konkretnega. Poleg tega ni vse odvisno od nas in epidemiološke slike v Sloveniji, ampak smo vezani tudi na sosednjo Italijo, kjer je speljan del trase. Ne vemo, kaj bomo storili, morda bo treba traso spremeniti, malo bomo še počakali," je za Sportal povedal direktor javnega zavoda za šport iz Sežane Aleks Štolfa.

Istrski maraton - april

Drugi vikend v aprilu je še vedno rezerviran za Istrski maraton. Foto: Peter Kastelic

V aprilu smo bili vajeni, da se tekaški navdušenci preselijo na obalo, konkretneje na Istrski maraton, ki je v zadnjih letih prerasel v drugo največjo tekaško prireditev v Sloveniji, po številu prostovoljcev pa po navedbah organizatorja pa celo največjo.

Lani so organizatorji 7. izvedbo Istrskega maratona najprej prestavili na oktober, saj se je marca, ko so se odločili za spremembo termina to zdelo smiselno, a ker jeseni stanje glede novega koronavirusa ni bilo prav rožnato oz. so se razmere spet zaostrile, so ga dokončno odpovedali, oz. so ga izvedli zgolj v virtualni različici.

Foto: Peter Kastelic

"Ob tem smo najprej imeli v mislih, da v prvi vrsti poskrbimo za naše tekače, saj jih je bilo prijavljenih nekaj manj kot 5.000," nam je povedala Marijana Sikošek, nekdanja predsednica društva Istrski maraton in dodala: "Tako smo poleg izvedbe virtualne različice Istrskega maratona poskrbeli, da so prijavljeni tekači dobili materiale (pošiljali smo jih po pošti) in vrednostni bon, ki ga lahko izkoristijo do jeseni 2022 na eni izmed naših prihodnjih prireditev.

To pomeni, da prijav nismo prenašali, saj smo Luka Koper 7. Istrski maraton kljub izzivom zaključili, seveda na prilagojen način. Naj ob tem omenim, da nam naši pokrovitelji trdno stojijo ob strani tudi v teh negotovih razmerah, kar čutimo kot podporo našemu delu."

Foto: Peter Kastelic

Sikovškova pravi, da drugi vikend v aprilu še vedno ostaja rezerviran za istrski tekaški praznik in Istrski maraton, v kakšni obliki bo na koncu izveden, za zdaj ostaja presenečenje.

Pohod ob žici in tek trojk (6. do 8. 5. 2021)

Prireditev Pohod ob žici je razpisana, a prijav še ne zbirajo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ena večjih prireditev v maju je Pohod ob žici in tek trojk v Ljubljani. Kot nam je povedala Barbara Železnik iz Timinga Ljubljana si prireditev seveda želijo izpeljati (lani je odpadla, a so se mnogi samoiniciativno sprehodili po Poti spominov in tovarištva) in je tudi razpisana, a za bolj konkretne odgovore je še prezgodaj.

"Prireditev je razpisana za 6. do 8. maj 2021, z odprtjem prijav pa bomo še počakali, vse je odvisno od situacije," je sporočila.

Ultra-Trail Vipava Valley (7. do 9. 5. 2021)

Ultra-Trail Vipava Valley je napovedan za maj, a če epidemiološke razmere njegove izvedbe ne bodo dovoljevale, ga bodo skušali izpeljati zadnji vikend v oktobru. Foto: Arhiv organizatorja

V podobnem terminu se bo odvijala tudi ultra tekaška prireditev Ultra-Trail Vipava Valley. Prvi termin za izvedbo tekmovanja je 7. do 9. maj, v primeru, da bi takrat še vedno veljala splošna prepoved izvajanja športnih prireditev, imajo rezerviran dodaten termin v jesenskih dneh – zadnji vikend v oktobru, 29. do 31. oktober 2021, nam je povedal vodja prireditve Boštjan Mikuž.

Organizatorji so že zdaj natančno razdelali covid protokol, odprti pa so tudi za morebitne dodatne zahteve, ki bi utegnile nastati zaradi preprečevanja epidemije, kot so hitri testi pred prireditvijo, ločevanje cepljenih in ne-cepljenih tekačev, itd.

Foto: Arhiv organizatorja

Na tekmovanje je že zdaj prijavljenih 931 tekačev, prijave pa jih je vplačalo že 913. Štartnine so ponujali tudi kot božično-novoletno darilo. Mikuž pravi, da je zanimanje za tekmovanje sicer nekoliko nižje kot prejšnja leta, a so glede na zaostreno situacijo navdušeni nad še vedno zelo visokim zanimanjem tekačev.

"Tudi to je za nas močna zaveza, da se bomo trudili in izpeljali čim več dogodkov v prihajajočih mesecih," zagotavlja Mikuž.

Maraton treh src (15. 5. 2021)

Če bodo organizatorji letošnji Maraton treh src lahko izpeljali v klasični obliki, bodo zraven verjetno izpeljali tudi državno prvenstvo v maratonu. Lani je zaradi že znanih razmer odpadlo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tudi lanski Maraton treh src so zaradi situacije organizatorji lahko izvedli le v virtualni obliki (udeležilo se ga je 250 tekačev iz kar 6 držav), kako bo letos in v kakšni obliki – 39. izvedba maratona je razpisana za 15. maj 2021 – je še prezgodaj napovedovati.

Marko Pintarič, generalni sekretar organizacijskega odbora 39. Maratona treh src, pravi, da trenutno pripravljajo več možnosti izvedbe - od tega, da bo maraton izveden v polni obliki, do kombinirane, okrnjene, virtualne opcije.... a dokler so razmere s covid-19 tako nepredvidljive, je težko sprejeti končno odločitev, zato se še niso odločili za odprtje prijav.

"Prilagodili se bomo razmeram in izvedli Maraton treh src na način, ki bo mogoč, velik optimizem glede polne izvedbe, kot jo poznamo do sedaj, bi pa bil v tem trenutku malce naiven," pravi Pintarič in pojasnjuje: "Izvedba v polnem obsegu namreč pomeni tudi cel kup birokratskih ureditev – izvedba je v veliki meri odvisna od dovoljenj in epidemioloških razmer tako v Avstriji kot tudi Sloveniji, kjer potekajo naše certificirane proge... V dogovoru smo tudi z Atletsko zvezo Slovenije, s katero si prizadevamo, da bi realizirali državno prvenstvo v maratonu," je povedal Pintarič.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pod črto, maraton treh src tudi letos bo, ali bo to jubilejni, 40. Maraton treh src, ali bo to opcija, po računalniško povedano, 39.2. (druga oblika prilagojene prireditve) pa bodo šele videli.

"Skrajni rok za odločitev je začetek marca, saj je to skrajni rok naših dobaviteljev, ko nam še lahko zagotovijo dobave različnih stvari, ki jih potrebujemo," je sklenil Pintarič.

Dm tek za ženske (29. 5. 2021)

Se bo konec maja v Tivoliju spet zbralo več tisoč tekačic? Foto: Matic Ritonja/Sportida

V maju je razpisan tudi najbolj množičen tek za ženske. 15. dm tek, ki je predviden za 29. maj 2021. Organizatorji pravijo, da bodo tudi pri odločitvi o letošnji izvedbi sprejeli na podlagi varnostnih omejitev in priporočil pristojnih organov. "Vsekakor ostajamo pozitivno usmerjeni v prihodnost. Upamo in želimo si, da bomo dogodek lahko izvedli. Zaradi nepredvidljivosti situacije zaenkrat še ne moremo natančno napovedati v kakšni obliki, bomo pa končno odločitev sprejeli do začetka pomladi," so nam zapisali v odgovoru.

Dodali so, da bodo tudi pri končni odločitvi o izvedbi dogodka odprti in prilagodljivi za različne možnosti, ki bodo v skladu z varnostnimi ukrepi. Želijo si, da bi tudi jubilejni 15. dm tek minil v sproščenem in varnem vzdušju, kot smo ga bili vajeni do zdaj.

Tek štirih mostov (19. 6. 2021)

V juniju je čas za tradicionalni tek štirih mostov (T4M) v Škofji Loki. Letošnja deveta izvedba je razpisana za 19. junij 2021, organizatorji pa glede na razvoj pandemije težko verjamejo, da bi jo lahko izpeljali v klasični obliki, ko so v dveh dneh privabili okrog deset tisoč Ločanov, navijačev, udeležencev, tekačev, spremljevalcev, turistov, šolarjev, vrtčevskih otrok, staršev, …

Igor Drakulič iz organizacijske ekipe pravi, da so sicer optimisti, a morajo hkrati biti tudi realisti.

"Zadnji rok za odločitev o spremembah, prestavitvi ali odpovedi je približno mesec dni pred izvedbo. Prilagodili se bomo situaciji, kakršna bo veljala takrat in poskusili vse, da izpeljemo prireditev. Že lani smo imeli izdelan koronanačrt za izvedbo prireditve, ki je predvideval alternativni scenarij. Če bo potrebno, ga bomo korigirali v tolikšni meri, da bo prireditev izvedljiva, obenem pa varna za vse."

Nočna 10ka na Bledu (29. 6. 2021)

Se bo letošnji junij zaključil s priljubljeno Nočno 10ko? Foto: Urban Urbanc/Sportida

Junij naj bi se zaključil s priljubljeno Nočno 10ko na Bledu. Tudi to prireditev so lani zaradi koronavirusa lahko izvedli zgolj v virtualni obliki, tekače pa aktivirali še z novim Blejskim Razglednim Trailom (BRT), ki poteka tudi v zimski sezoni.

Kaj pa letos? "Jubilejna 15. Nočna 10ka na Bledu bo!" optimistično zagotavlja direktor prireditve Igor Zonik in dodaja: "Verjetno ne v standardni obliki, kar pa ne vidimo kot oviro, ampak kot zgolj kot še en izziv, da pripravimo spet nekaj novega, edinstvenega. Želimo si ponovno navdušiti naše obiskovalce in jim po letu zatišja pripraviti najboljšo Nočno 10ko do sedaj."

Foto: Sportida

Pripravljajo različne scenarije in koncepte, ki bodo primerni za takratno situacijo in dovoljena druženja.

"Imamo scenarij za primer, če bodo dovoljene prireditve do 100 tekačev, scenarij za prireditve do 500 tekačev, za 1000 tekačev in seveda za vseh 2021, ki jih bomo vzeli. Imamo celo scenarij, če skupinska druženja še ne bodo dovoljena! Detajle bomo dodelali in izpilili tekom pomladi in jih razkrijemo najkasneje mesec pred dogodkom. Vsekakor pa že lahko razkrijemo, da smo pripravljeni tudi na to, da dogodek ne bo nujno samo enodnevni," je namignil Zonik.

Foto: Sportida

Tudi letos, ne glede na situacijo, bodo ohranili koncept virtualne Nočne 10ke, ki bo potekala vzporedno s pravim dogodkom. "S tem bomo omogočili vsem tekačem, ki zaradi omejitev ali preprosto zaradi drugih načrtov na Bled ne bodo uspeli priti konec junija, da še vedno ostanejo del naše prireditve. Če drugega ne, imamo širom sveta cel kup simpatizerjev, ki so lani z Virtualno 10ko lahko prvič izkusili naš dogodek, četudi na daljavo, in bili navdušeni - nad idejo, medaljo, izvedbo," je še povedal Zonik.

Na prireditev je že zdaj prijavljenih več kot 1000 tekačev (večina se je odločila za prenos lanskih prijav), kar pomeni, da je odprtih še dobrih 1000 štartnih mest.