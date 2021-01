Đoković se je oglasil po kritikah, Belorusinja poziva k strpnosti

Novak Đoković, prvi igralec sveta, se brani, da je želel le pomagati svojim teniškim kolegom, potem ko je pred dnevi direktorju turnirja Craigu Tileyu poslal predloge za sprostitev nekaterih ukrepov. Na račun tega so padale ostre kritike, zato se je Srb odzval z javnim pismom. Nekateri igralci, med njimi tudi Viktorija Azarenka, pa je vse pozvala k strpnosti in razmevanju.

Avstralija je uvedla stroge epidemiološke ukrepe. To pomeni, da vsak, ki pripotuje v deželo "tam spodaj", mora v 14-dnevno karanteno. Teniški igralci so v posebnem mehurčku in lahko zunaj trenirajo pet ur na dan.

V Melbourne, kjer se 8. februarja začne OP Avstralije, je prišlo več kot 1.200 igralcev, trenerjev in drugih članov ekip. Po zadnjih podatkih je bilo deset od teh pozitivnih. Zaradi njih je zdaj v strogi karanteni 72 igralcev plus ostalo osebje – to pomeni, da 14 dni ne smejo zapustiti sobe. Zaradi tega je bilo kar nekaj slabe volje in prvega igralca sveta so prosili, če lahko ukrepa pri organizatorjih in avstralskih oblasteh.

Težko mu je opazovati vse skupaj

Đoković se je angažiral in Tileyu poslal pismo s predlogi, na kakšen način bi lahko omilili ukrepe, a je vse skupaj pri odgovornih naletelo na gluha ušesa. Pozneje je v svojem pismu zapisal, da igralci niso nehvaležni ali sebični, ker se pritožujejo nad pogoji.

"Privilegije sem si težko prislužil in zato mi je težko to opazovati, ker vem, koliko je meni pomenila vsaka pomoč, gesta ali beseda, ko sem bil še nepomemben. Zato koristim ta položaj – da sem koristen, kadar je to potrebno," piše v sporočilu.

Nick Kyrgios je imel spet oster jezik. Foto: Gulliver/Getty Images

Do Beograjčana je bil zelo kritičen Nick Kyrgios, ki je 33-letnega teniškega igralca označil za bedaka. Avstralec, trenutno 47. igralec sveta, je že pred meseci ostro kritiziral Đokovića, potem ko je bil sredi pandemije v organiziran Adria Tour. Tam se je Đoković okužil z novim koronavirusom.

Kyrgios je bil zelo kritičen tudi avstralsekga igralca Bernarda Tomica in njegovega dekleta. Pritoževala sta se nad hrano, Vanessa Sierra pa je dejala, da si nikoli ne umiva svojih las. Ta je pozneje dejala, da so bile njene besede izvzete iz konteksta in da je bila zaradi tega tarča posmehov.

"Vedno se odločim, da je treba nekaj storiti in skušam biti na ta način koristen." Foto: Gulliver/Getty Images

Vedno se odloči, da raje pomaga, ko da le opazuje

"Ko vidim, kako se stvari odvijajo, se vprašam, ali bi raje užival v svojih privilegijih, namesto da sem pozoren na težave drugih. Vedno se odločim, da je treba nekaj storiti in skušam biti na ta način koristen. Ne glede na posledice in nesporazume," je zapisal eden najboljših igralcev vseh časov.

Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je med drugim dejal, da je bil z direktorjem turnirja vedno v dobrih odnosih in da sta le razmišljali o možnostih, kako bi izboljšali pogoje za igralce, ki so v strogi karanteni, a se zaveda, da je malo možnosti, da bi bil kateri od predlogov sprejet. "Prav tako je bil zavrnjena zahteva, da sem z mojo ekipo v karanteni v Melbournu in ne v Adelaide."

Two young tennis players entertained the men's world number one tennis player, Novak Djokovic, with a match as he watched from his hotel balcony pic.twitter.com/OwTWy7MpTU — Reuters (@Reuters) January 19, 2021 Najboljših šest igralcev – prvi trije moški in prve tri ženske – bivajo v mestu Adelaide, kjer bo tam organizirano tudi ekshibicijski dogodek. Srb dnevno dobiva obiske, med njimi so tudi mladi teniški igralci.

Direktor turnirja se je postavil na stran Đokovića Craig Tiley se je postavil na stran Đoković in dejal, da mu ta ni poslal zahteve, ampak le predloge. Foto: Guliverimage

Đoković je zapisal, da povsem razume, da organizacija mednarodnih športnih dogodkov v času pandemije predstavlja tveganje za lokalno okolje in tudi za same igralce. Zahvalil se je avstralski teniški zvezi, oblastem in državljanom, ki so sprejeli tveganje organizacije tako velikega turnirja.

Tudi Tiley je priznal, da tisti, ki bodo 14 dni zaprti v sobah, nimajo enakih pogojev kot tisti, ki lahko za pet ur na dan zapustijo sobe. Postavil se je tudi na stran Đoković in dejal, da mu ta ni poslal zahteve, ampak le predloge. "On razume, kaj pomeni biti 14 dni zaklenjen v sobi," je povedal direktor turnirja.

Azarenka jih poziva k razumevanju

Organizatorji turnirja zatrjujejo, da je sicer večina od 500 igralcev, ki bodo igrali na OP Avstralije, sprejela njihove pogoje. Ena izmed njih je tudi Viktorija Azarenka, dvakratna zmagovalka Melbourna in igralce pozvala, da pokažejo empatijo do tega, kar so ljudje v Viktoriji preživeli.

"Svoje kolege bo prosila za sodelovanje, razumevanje in empatijo do lokalne skupnosti, ki je šla skozi številne zahtevne omejitve, ki jih niso sami izbrali, a so jih morali upoštevati," je zapisala na Twitterju.