Šport jim je dal mnogo več kot le uspehe

Profesionalni športniki se morajo za svoje uspehe pogosto odreči marsikateri stvari, ki je drugim ljudem samoumevna. Ves čas morajo trdo delati, biti močno samodisciplinirani in šport postaviti pred vse drugo, kar je lahko pogosto težava predvsem v partnerskih odnosih. Zato športniki včasih ljubezen najdejo tudi v bližnjih krogih, ob tem smo v rubriki TOP 10 tokrat zbrali deset športnih parov, ki jim uspeva uspešno krmariti v ljubezenskih in športnih vodah.

Andre Agassi in Steffi Graf

Nekdanja teniška igralca Andre Agassi in Steffi Graf še danes veljata za sanjski teniški par. Nemka in Američan sta poročena že od oktobra 2001 in sta ponosna starša dveh otrok. Par se je začel sestajati leta 1999, ko je Grafova tudi končala svojo bogato teniško kariero.

Grafova je ena najboljših teniških igralk vseh časov, saj je osvojila 22 posamičnih turnirjev za Grand Slam. Od leta 1978 pa do leta 1999 je osvojila kar 107 lovorik, na prvem mestu je bila 377 tednov, skupno pa je bila številka ena 168 tednov zapored, kar je še danes rekord. Osemkrat je sezono končala na prvem mestu. "Ko miruje, je boginja, ko se giblje, pa poezija," je o igranju svoje žene nekoč dejal Agassi.

Steffi Graff in Andre Agassi sta poročena od leta 2001. Foto: Getty Images

Tudi Američan velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov in za enega najboljših t. i. returnerjev. Zaigral je v petnajstih posamičnih finalih turnirjev za Grand Slam, na katerih je dosegel osem zmag, štiri na turnirjih za Odprto prvenstvo Avstralije, dve na turnirjih za Odprto prvenstvo ZDA ter po eno na turnirjih za Odprto prvenstvo Francije, enkrat pa je bil najboljši tudi v Wimbledonu. Leta 1996 je nastopil na olimpijskem turnirju in osvojil zlato medaljo med posamezniki, bil pa je tudi najstarejši teniški igralec, ki je vodil na lestvici ATP. Trenutno opravlja vlogo trenerja Grigorja Dimitrova, do lani pa je sodeloval tudi z Novakom Đokovićem.

Caroline Wozniacki in David Lee

Še en uspešen športni par predstavljata teniška igralka Caroline Wozniacki in nekdanji ameriški košarkar David Lee. Sestajati sta se začela leta 2017, letos junija pa sta svojo zvezo kronala tudi s poroko. Pred Leejem je bila Wozniackijeva v zvezi še z enim profesionalnim športnikom, saj je bila zaročena z golfistom Roryjem McIlroyem.

Par se je letos poročil. Foto: Reuters

Danska teniška igralka je nekdanja številka ena ženskega tenisa in prva Skandinavka, ki ji je uspel tak podvig. Osvojila je 30 posamičnih naslovov na turnirjih WTA. Lani je osvojila svoj prvi Grand Slam turnir v Avstraliji in se za nekaj časa vrnila na prvo mesto lestvice WTA.

36-letni Lee je bil leta 2005 kot 30. izbran na naboru lige NBA s strani New Yorka. Skupaj z ekipo Golden State Warriors je leta 2015 osvojil šampionski prstan, zatem je igral še za Boston, Dallas in San Antonio, nato pa je leta 2017 končal kariero. Dvakrat je nastopil tudi na tekmi All Star lige NBA.

Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger

Nekdanja srbska teniška igralka Ana Ivanović in nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger, ki od leta 2017 brani barve moštva Chicago Fire, sta skupaj skoraj pet let. Julija leta 2016 se je par poročil v Benetkah, leto in pol kasneje pa se jima je rodil sin Luka, konec letošnjega maja pa sta zakonca sporočila, da se jim bo kmalu pridružil nov družinski član.

Srbkinja in Nemec pričakujeta drugega otroka. Foto: Reuters

Ivanovićeva je največji uspeh kariere dosegla z zmago na turnirju za Grand Slam na Odprtem prvenstvu Francije. Ob tem se je še dvakrat uvrstila v finale turnirjev za Grand Slam, leta 2007 na Odprtem prvenstvu Francije in leto kasneje na Odprtem prvenstvu Avstralije, a je bila obakrat neuspešna. Leta 2008 je prvič postala vodilna na ženski teniški lestvici WTA. Dvakrat je nastopila tudi na olimpijskih igrah, 28. decembra 2016 pa je oznanila konec svoje kariere pri 29 letih, potem ko sta se z nemškim nogometašem odločila za družino.

Schweinsteiger je nekdanji kapetan nemške reprezentance, za katero je zbral 121 nastopov, na katerih je dal 24 golov. Z Bayernom Münchnom je petkrat osvojil naslov nemškega prvaka, leta 2013 pa se je veselil tudi zmage v ligi prvakov.

Janja Garnbret in Domen Škofic

Slovenska plezalca Janja Garnbret in Domen Škofic, 20-letna Korošica in pet let starejši Gorenjec, sta nerazdružljiva v športu in zasebnem življenju. Oba se v teh dneh merita na svetovnem prvenstvu na Japonskem, Garnbretova je pred dvema dnevoma drugič zapored postala svetovna prvakinja v balvanskem plezanju, danes pa je bila drugič najboljša še v težavnosti.

To je njen že peti naslov svetovne prvakinje, en naslov ima še v kombinaciji. Že pri 13 letih je postala najmlajša članica slovenske mladinske reprezentance, s 16 se je že suvereno kosala s člani. Na svoji prvi članski tekmi, na evropskem prvenstvu v Chamonixu leta 2015, je postala evropska podprvakinja v težavnosti. Prvič je na tekmi svetovnega pokala zmagala leta 2016, pri 17 letih, prav tako v Chamonixu, naslovi in uspehi v vseh možnih kategorijah so si sledili drug za drugim.

Janja Garnbret in Domen Škofic v teh dneh nastopata na svetovnem prvenstvu. Foto: Grega Valančič / Sportida

Ob tem pa ima Garnbretova ves čas podporo svojega fanta Domna, ki je prav tako eden najboljših plezalcev na svetu. Med drugim je v letih 2014 in 2015 osvojil bronasto medaljo v skupnem seštevku svetovnega pokala v kombinaciji, leta 2016 pa je kot prvi slovenski plezalec osvojil skupno zmago svetovnega pokala v težavnosti. Lani je sezono v skupnem seštevku končal na tretjem mestu.

Lindsey Vonn in P. K. Subban

Zdaj že nekdanja ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn je pred dobrim letom dni ljubezen našla pri profesionalnem hokejistu P. K. Subbanu.

Vonnova je najuspešnejša alpska smučarka v zgodovini z osvojenimi 16 malimi kristalnimi globusi in štirimi velikimi kristalnimi globusi. Kot prva Američanka je osvojila olimpijsko zlato v smuku, osemkrat je bila v tej disciplini tudi svetovna prvakinja. V svetovnem pokalu je zbrala kar 82 zmag, sezono pa je po seriji nesrečnih poškodb sklenila letos. Vonnova je bila pred tem v zvezi s Tigerjem Woodsom, zatem naj bi se sestajala še s pomočnikom trenerja v ligi NFL Kenanom Smithom.

Lindsey Vonn s svojim izbrancem P. K. Subbanom. Foto: Reuters

30-letni Subban je bil na draftu lige NHL izbran leta 2007. Dve leti kasneje je bil izbran v najboljšo ekipo lige. V sezoni 2016/17 je Kanadčan Nashvillu pomagal k uvrstitvi v finale lige NHL, kjer pa so bili boljši hokejisti Pittsburgha. Trikratni hokejist tekme All Star je v prejšnji sezoni na 63 tekmah dosegel devet golov, v novi sezoni pa bo igral kot član New Jersey Devils.

Marlies Schild in Benjamin Raich

Nekdanja avstrijska alpska smučarja Marlies Schild in Benjamin Raich sta pred leti veljala za enega najmočnejših športnih parov. Sestajati sta se začela leta 2004, enajst let kasneje pa sta svojo zvezo kronala tudi s poroko, rodili so se jima trije otroci.

Avstrijca sta skupaj že 15 let. Foto: Getty Images

Raich še danes velja za enega izmed najboljših smučarjev vseh časov. Za Avstrijo je osvojil štiri odličja na olimpijskih igrah, desetkrat se je na stopničke zavihtel na svetovnih prvenstvih. V svetovnem pokalu je bil 36-krat med najboljšimi tremi smučarji, leta 2006 je osvojil tudi veliki kristalni globus, ponaša pa se tudi z osmimi malimi globusi. Svojo življenjsko sopotnico je našel v reprezentančni kolegici Schildovi, ki je tako kot on blestela v tehničnih disciplinah.

Schildova je v slalomu zbrala kar 35 zmag, s čimer je bila v preteklosti dolgo časa tudi rekorderka po zmagah v tej disciplini. V svetovnem pokalu je dosegla 37 zmag in skupno 68 uvrstitev na stopničke. Ponaša se tudi s štirimi odličji z olimpijskih iger. Na svetovnih prvenstvih je leta 2011 osvojila naslov svetovne prvakinje v slalomu, ima tudi dve srebrni medalji v slalomu ter dve bronasti v alpski kombinaciji.

Roger Federer in Miroslava Vavrinec

Enega najbolj uspešnih parov v športnem svetu predstavljata Miroslava Vavrinec in Roger Federer. 41-letnica je bila rojena na Slovaškem pri dveh letih pa so se s starši preselili v Švico. Kot najstnica je spoznala Martino Navratilovo, ki jo je spodbudila, da začne trenirati tenis. Do leta 2002 je bila tudi sama poklicna igralka tenisa. S Federerjem sta se spoznala leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju. Vavrinčeva je dve leti zatem zaradi poškodbe stopala sklenila teniško kariero, leta 2009 pa sta se s Federerjem tudi poročila. Švicarskemu paru so se rodili štirje otroci, najprej dvojčici nato pa še dvojčka.

Mirka Rogerja pogosto spremlja na teniških turnirjih. Foto: Getty Images

"Ko se Mirki ne bo več dalo potovati, bom nehal igrati tenis," je nekoč dejal Federer, ki velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov. Kar 310 tednov je zasedal prvo mesto na lestvici ATP. Osemkrat je osvojil Wimbledon, šestkrat je bil najboljši na odprtem prvenstvu Avstralije, petkrat je dobil odprto prvenstva ZDA, enkrat pa je bil najboljši na Roland Garrosu. Je edini teniški igralec po Jimmyju Connorsu, ki je osvojil več kot sto posamičnih zmag na turnirjih ATP.

Katja Višnar in Ola Vigen Hattestad

Še en par, ki je zaljubljen v isti šport, sta Slovenka in Norvežan. Smučarska tekačica Katja Višnar in smučarski tekač Ola VIgen Hattestad sta skupaj že celo desetletje, leta 2015 pa je Višnarjeva zaradi naraščaja za nekaj časa tudi prekinila svojo kariero. Norvežan, ki se je lani poslovil od tekmovanj, v zadnjem času svoji srčni izbranki pomaga tudi kot trener.

Višnarjeva je letos skupaj z Anamarijo Lampič na svetovnem prvenstvu v Seefeldu na ekipnem šprintu osvojila srebrno medaljo. Na Olimpijskih igrah v Vancouvru 2010 je v šprintu med posameznicami dosegla 16. mesto, v ekipnem pa 11. Izbranec slovenske športnice pa se lahko pohvali z zlato medaljo z olimpijskih iger leta 2014 v Sočiju, ko je bil najboljši v šprintu, ima pa tudi dve zlati odličji iz svetovnih prvenstev, eno srebrno in bron. V svetovnem pokalu je zbral 13 zmag.

Felix Neureuther in Miriam Gössner

On je s smučmi drvel po strminah, ona pa se je preizkusila kot tekačica na smučeh in biatlonka. Nemški zimskošportni ljubezenski par, ki ga sestavljata nekdanji alpski smučar Felix Neureuther in biatlonka oziroma smučarska tekačica Miriam Gössner, je svojo ljubezen za javnost prvič potrdil novembra 2013. Decembra 2017 sta Nemca svojo ljubezen kronala tudi s poroko, pred tem pa se jima je rodila tudi hčerka.

Nemca sta se leta 2017 poročila. Foto: Reuters

Neureuther je letos marca smučarskim strminam dokončno pomahal v slovo. Leta 2010 je Nemec prvič zmagal v svetovnem pokalu, ko je bil najboljši na slalomu v Kitzbühlu. 35-letni nekdanji smučar je v svetovnem pokalu skupno osvojil 13 zmag, 47-krat je stal na stopničkah za zmagovalce, s čimer velja za najboljšega nemškega alpskega smučarja. Ima tudi srebrno in dve bronasti odličji s svetovnih prvenstev.

Neureutherjeva sopotnica Miriam se je preizkusila tako v biatlonu kot v teku na smučeh. Osvojila je olimpijsko srebro v teku na smučeh, ima pa tudi dva naslova svetovne prvakinje v biatlonu, vse medalje pa je osvojila na štafetnih preizkušnjah. Leta 2012 je dosegla prvo zmago v svetovnem pokalu v biatlonu. Po rojstvu hčerke se je odločila, da se bo posvetila le še teku na smučeh, saj po njeno v streljanju ni več konkurenčna.

Tina Maze in Andrea Massi

Za najbolj slaven športni italijansko-slovenski par zagotovo veljata Tina Maze in Andrea Massi in le ugibamo lahko, kaj bi se zgodilo s kariero najboljše slovenske smučarke, če se ne bi v njenem življenju pojavil Massi. Italijanski smučarski strokovnjak je trener slovenske šampionke postal leta 2002, v času kariere pa se med njima spletla tudi romantična vez. Na začetku lanskega leta se je paru rodila hčerka.

Tina Maze in Andrea Massi Foto: Sportida

Korošica je najuspešnejša slovenska alpska smučarka v svetovnem pokalu. Je ena izmed šestih smučark, ki so zmagale v vseh petih disciplinah in ena od treh, ki jim je to uspelo v eni sami sezoni. Ima dve zlati in dve srebrni odličji z olimpijskih iger. Na svetovnih prvenstvih je bila štirikrat zlata in petkrat srebrna. V svetovnem pokalu je zbrala 26 zmag, 81-krat pa je stala na stopničkah za zmagovalke. Leta 2013 je osvojila veliki kristalni globus, v zbirki lovorik pa ima tudi dva mala kristalna globusa. Še danes drži rekord po največ osvojenih točkah v skupnem seštevku svetovnega pokala, sezono 2012/2013 je končala z 2.414 točkami. Leta 2015 je naznanila premor od tekmovanja, leto kasneje pa je smuči tudi uradno obesila na klin. Massi še danes deluje kot trener.

