… leta 1947 se je rodil nekdanji legendarni nizozemski nogometaš Johan Cruyff. Kot igralec je najbolj blestel v Ajaxu in Barceloni. Z Ajaxom je bil osemkrat državni prvak in trikrat evropski (1971, 1972 in 1973), z Barcelono pa je enkrat osvojil špansko prvenstvo in španski kraljevi pokal.

Z nizozemsko reprezentanco je na svetovnem prvenstvu leta 1974 v Nemčiji šele v finalu priznal premoč reprezentanci gostiteljev, na evropskem prvenstvu leta 1976 v Jugoslaviji pa so bili Cruyffovi tulipani tretji, potem ko so v malem finalu premagali jugoslovansko izbrano vrsto.

Cruyffa so trikrat izbrali za najboljšega nogometaša Nizozemske in dvakrat za najboljšega športnika Nizozemske, trikrat je osvojil zlato žogo. Johan Cruyff je zaradi pljučnega raka umrl leta 2016.

Zgodilo se je še …



Leta 1979 je na prijateljski tekmi proti Argentini v Buenos Airesu zadnjič za Bolgarijo zaigral Hristo Bonev, ki je za reprezentanco nastopil 83-krat in zabil skupaj 41 golov, kar ga uvršča na prvo mesto večne lestvice strelcev. Tudi na zadnji tekmi v izbrani vrsti se je vpisal med strelce.

Leta 1985 je legendarni hokejski igralec Wayne Gretzky na eni tekmi dosegel sedem točk (trije goli, štiri podaje).

Leta 2004 je slovenska teniška reprezentanca v Portorožu gostila reprezentanco ZDA. Američanke so premagale Slovenijo z izidom 4:1. Edino točko za Slovenke je dosegla Tina Pisnik.

Leta 2007 je umrl Alan Ball, nekdanji angleški trener in igralec, ki je vodil Portsmouth, Manchester City, Soupthampton in še nekatere klube, med drugim pa je igral za Everton, Arsenal in Southampton. Bil je tudi angleški reprezentant in igral na 72 tekmah ter zabil osem golov.

Leta 2013 je v 40. letu starosti umrl nekdanji odlični hokejist Elvis Bešlagić.



Leta 2017 je predsednik HDD Olimpija Ljubljana Marko Popovič potrdil, da se društvo zaradi finančnih nezmožnosti po desetletju poslavlja od igranja v razširjeni avstrijski ligi v hokeju na ledu.

Rodili so se:



1947 - nekdanji nizozemski nogometaš Johan Cruyff

1949 - nekdanji argentinski nogometaš Vicente Pernia

1955 - nekdanji argentinski nogometaš Americo Gallego



1961 - smučarski skakalec Miran Tepeš

1966 - nekdanji urugvajski nogometaš Ruben Sosa

1976 - nekdanji ameriški košarkar Tim Duncan

1976 - nekdanji brazilski nogometaš Gilberto

1977 - nekdanji grški nogometaš Ilias Kotsios

1979 - nekdanji slovenski hokejist Tomaž Razingar

1979 - slovenski nogometaš Aleksander Radosavljevič



1989 - avstralski nogometaš Robbie Tarrant