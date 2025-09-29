V Milanu je modna hiša Armani predstavila zadnjo kolekcijo, ki jo je oblikoval njen ustanovitelj Giorgio Armani. Ta je v začetku septembra umrl v starosti 91 let.

V nedeljo se je v umetnostni muzej v milanski četrti Brera zgrnila množica zvezdniških obrazov in imen, da bi še enkrat počastili pokojnega modnega oblikovalca Giorgia Armanija oziroma "kralja Giorgia", kot ga je klicala modna javnost. Predstavili so še zadnjo kolekcijo oblačil, ki jih je oblikoval Armani. Modna revija je bila sprva načrtovana kot praznovanje 50. obletnice modne hiše Giorgia Armanija, zdaj pa je bila predvsem poklon modnemu velikanu.

"Ta kolekcija, zadnja, pri kateri je Giorgio Armani osebno sodeloval, je poklon modi in zaključek cikla, da se lahko začne nekaj novega," so iz modne hiše Armani sporočili ob predstavitvi kolekcije, naslovljene Pantelleria, Milano. Gre za Armanijeva najljubša kraja, Milano je bil seveda njegov dom, otok Pantelleria pa kraj, kamor se je umaknil v mir.

Zbrane sta pozdravila Armanijev dolgoletni partner in sodelavec Leo Dell' Orco ter oblikovalčeva nečakinja Silvana Armani. Foto: Reuters

V občinstvu so sedeli hollywoodski zvezdniki, kot so Richard Gere, Cate Blanchett in Samuel L. Jackson, manjkala pa ni niti zdaj že nekdanja urednica revije Vogue Anna Wintour. Zbrane sta ob koncu revije pozdravila oblikovalčeva nečakinja Silvana Armani ter njegov dolgoletni partner in sodelavec Leo Dell'Orco.