Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
8.31

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Giorgio Armani

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 8.31

1 ura, 27 minut

Razkrili zadnjo kolekcijo, ki jo je pred smrtjo oblikoval Giorgio Armani

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Armani | Predstavitev zadnje kolekcije, ki jo je oblikoval Giorgio Armani, je bila v Pinakoteki Brera, umetnostnem muzeju, ki gosti tudi razstavo Armanijevih preteklih kreacij. | Foto Reuters

Predstavitev zadnje kolekcije, ki jo je oblikoval Giorgio Armani, je bila v Pinakoteki Brera, umetnostnem muzeju, ki gosti tudi razstavo Armanijevih preteklih kreacij.

Foto: Reuters

V Milanu je modna hiša Armani predstavila zadnjo kolekcijo, ki jo je oblikoval njen ustanovitelj Giorgio Armani. Ta je v začetku septembra umrl v starosti 91 let.

V nedeljo se je v umetnostni muzej v milanski četrti Brera zgrnila množica zvezdniških obrazov in imen, da bi še enkrat počastili pokojnega modnega oblikovalca Giorgia Armanija oziroma "kralja Giorgia", kot ga je klicala modna javnost. Predstavili so še zadnjo kolekcijo oblačil, ki jih je oblikoval Armani. Modna revija je bila sprva načrtovana kot praznovanje 50. obletnice modne hiše Giorgia Armanija, zdaj pa je bila predvsem poklon modnemu velikanu.

Več fotografij:

Fotogalerija
1
 / 19

"Ta kolekcija, zadnja, pri kateri je Giorgio Armani osebno sodeloval, je poklon modi in zaključek cikla, da se lahko začne nekaj novega," so iz modne hiše Armani sporočili ob predstavitvi kolekcije, naslovljene Pantelleria, Milano. Gre za Armanijeva najljubša kraja, Milano je bil seveda njegov dom, otok Pantelleria pa kraj, kamor se je umaknil v mir.

Zbrane sta pozdravila Armanijev dolgoletni partner in sodelavec Leo Dell' Orco ter oblikovalčeva nečakinja Silvana Armani. | Foto: Reuters Zbrane sta pozdravila Armanijev dolgoletni partner in sodelavec Leo Dell' Orco ter oblikovalčeva nečakinja Silvana Armani. Foto: Reuters

V občinstvu so sedeli hollywoodski zvezdniki, kot so Richard Gere, Cate Blanchett in Samuel L. Jackson, manjkala pa ni niti zdaj že nekdanja urednica revije Vogue Anna Wintour. Zbrane sta ob koncu revije pozdravila oblikovalčeva nečakinja Silvana Armani ter njegov dolgoletni partner in sodelavec Leo Dell'Orco.

Giorgio Armani
Trendi Razkrili Armanijevo oporoko: to si je želel slavni modni oblikovalec
Giorgio Armani, Leo Dell'Orco
Trendi Kdo je bil življenjski sopotnik Giorgia Armanija?
Giorgio Armani
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.