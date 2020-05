Za crknit smešna nogometna tekma z nakupovalnimi vozički #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Na nenavaden in nadvse zabaven način so se nogometa s spoštovanjem osebne distance lotili v nemški amaterski ligi. Igralci so morali med igro pred seboj potiskati nakupovalni voziček. Smeha ni manjkalo.