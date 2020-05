Nekaj bizarnih, a nadvse zabavnih športov, za katere najbrž še niste slišali #video

V tokratnem izboru top 10 smo pobrskali za nenavadnimi, a nadvse zabavnimi športi, s katerimi se ekscentrični navdušenci ukvarjajo povsem resno. Nekaj teh je čisto pravih športov, vključenih v mednarodne zveze in z uveljavljenimi ligami, drugi so bolj ohlapno organizirana zabava za ljubiteljske tekmovalce.

Nogomet na kolesih (cycleball)

Nogomet na kolesih je ena od uradnih disciplin pod okriljem Mednarodne kolesarke zveze (Uci). Ljubitelji kolesarstva veljajo za zelo ozko usmerjene športne navdušence, ki jih ne zanima skoraj nič drugega kot kolesarstvo, a imajo pri tem priložnost uživati tudi v zanje povsem sprejemljivem "nogometu". Veščine tekmovalcev so osupljive, ta šport navijača hitro pritegne.

Košarka, hokej in nogomet na monociklih

Za tiste, ki sta jim dve kolesi preveč, so tu različne oblike tekmovanj na monociklih. Mojstri lovljenja ravnotežja se po različnih ligah po svetu merijo v nogometu, košarki, hokeju …

Hitrostno rolanje

Rolerji so odličen poletni nadomestek za drsanje, zato so si jih na noge hitro nadeli hokejisti, ki že leta tekmujejo v poletnih hokejskih ligah na rolerjih, a rolanje ponuja še veliko, veliko več. Ob že omenjenih igrah na koleščkih in prav tako že zelo uveljavljenih tekmovanjih v veščinah so tu tudi čisto klasične dirke na rolkarskih stezah. Gre za poletno različico hitrostnega drsanja in dirke so lahko nadvse napete.

Teqball

Najpomembnejša postranska stvar na svetu ima številne različice, ena od teh je tekmovanje z nogometno žogo na nekoliko prirejenih mizah za namizni tenis. Tekmovalci (mogoči so posamični dvoboji ali spopadi parov, tudi mešanih) igrajo z nogometno žogo, uporabljajo pa lahko le noge in glavo.

Quidditch

Ljubitelji romanov angleške pisateljice J. K. Rowling o mladem čarovniku Harryju Potterju poznate igro quidditch, s katero se nekateri literarni navdušenci čisto resno ukvarjajo tudi v resničnem življenju. V tem je sicer letenje na metlah nemogoče, zato sta dve ekipi s po sedmimi igralci prizemljeni, ob sledenju precej zapletenim pravilom pa se trudita doseči čim več točk ter se ob tem kar najbolj zabavati. V igri je več žog, "goli" so nekakšni obroči, glavni namen igre pa je najverjetneje kar najbolj zabrisati mejo med resničnostjo in fantazijo.

Dirkanje z motornimi kosilnicami

Obstajajo tudi takšne motorne kosilnice, na katere se lahko človek usede in pelje. To je povsem dovolj, da se je nekdo nekje odločil z njimi tudi dirkati.

Boji z vzglavniki

Bitke z mehkimi posteljnimi vzglavniki so že stoletja klasika v igralnem repertoarju navihanih otrok, ko pa se tega početja lotijo odrasli, postane zadeva zelo … Tekmovalna.

Fierljeppen

Fierljeppen je nizozemska različica skoka s palico, pri čemer pa cilj tekmovalca ni doseganje višine, temveč daljine. Fierljeppen v prevodu pomeni prav to: dolg skok. Domiselno preskakovanje slavnih nizozemskih kanalov je postalo šport.

Maraton človek proti konju

V kraju Llanwrtyd Wells v Walesu v Veliki Britaniji vsako leto junija priredijo zanimiv, 35-kilometrski maraton, na katerem se tekači spopadajo s konji. Ideja za tekmovanje se je leta 1980 porodila Gordonu Greenu, ta je nekoč po naključju prisluhnil pogovoru dveh ljudi, ki sta se prepirala o tem, ali je človek lahko kos konju pri prečkanju podeželja. Čeprav se zdi odgovor na to vprašanje kristalno jasen, stvar le ni tako enostavna. Konji so seveda močnejši in hitrejši, edina teoretična prednost človeka pa je vzdržljivost. Konji, z jezdecem, seveda, 35-kilometrske razdalje ne zmorejo premagati v visokem tempu, najboljši tekači pa lahko vzdržujejo bolj enakomeren ritem, zato so razlike presenetljivo majhne. Kljub temu se je doslej le dvakrat zgodilo, da je na dirki zmagal človek, leta 2004 je z dobro minuto prednosti slavil Huw Lobb, leta 2007 s slabo minuto Florian Holzinger. Konji v zmagah vodijo s 37:2, a je treba povedati, da se tega tekmovanja ne udeležujejo profesionalni tekači.

