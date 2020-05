5G, božja kazen, mikročipi ... Kaj pa, če je vse res?

Je pandemija novega koronavirusa zrežirana? Se za boleznijo skriva nekaj večjega? Svet je že od nekdaj poln različnih teorij zarote, proti katerim ni imun nihče. Niti športniki. In medtem ko se prah okoli virusa, ki je ustavil svet, počasi polega, smo za vas v rubriki Top 10 zbrali deset športnikov in športnih strokovnjakov, ki verjamejo, da se v ozadju novega koronavirusa skriva nekaj drugega kot le bolezen, in so o tem tudi na glas spregovorili.

Dejan Lovren

Med zadnjimi, ki so se izkazali za zagovornike različnih teorij zarote, je branilec Liverpoola nogometaš Dejan Lovren. Hrvat zagovarja teorijo o tem, da je novi koronavirus izmišljen zato, da bi ljudi prisilili k cepljenju. Na Instagramu se je ob pandemiji novega koronavirusa hrvaški nogometaš tokrat oglasil pod fotografijo Billa Gatesa, kjer se je eden od najbogatejših Zemljanov zahvaljeval zdravstvenim delavcem, ki so na prvi fronti boja proti novemu koronavirusu. "Konec je, Bill. Ljudje niso slepi," je zapisal Lovren, ob tem pa se je pod njegov komentar vsul plaz komentarjev, ki so se ponorčevali iz besed nosilca srebrnega odličja z zadnjega svetovnega prvenstva v nogometu.

Of course Dejan Lovren believes Corona conspiracies pic.twitter.com/biBZ7XQPU4 — J. (@jaytothelo) May 1, 2020

Svetlana Korkina

Različnim teorijam zarote o vzroku za svetovno pandemijo novega koronavirusa se je pridružila najboljša telovadka Rusije in zdaj vplivna članica Putinove vladajoče stranke Svetlana Korkina. Dvakratna olimpijska prvakinja in devetkratna svetovna prvakinja v gimnastiki je dejala, da verjame, da je koronavirus božja kazen, ker je svet hotel ruskim športnikom preprečiti nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer bi lahko nastopilo največ deset ruskih športnikov pod nevtralno zastavo. "Ni slučaj, da ruska državna himna pravi, da Bog čuva našo deželo," je med drugim dejala 41-letna Rusinja.

Dvakratna olimpijska prvakinja in devetkratna svetovna prvakinja v gimnastiki je dejala, da verjame, da je novi koronavirus božja kazen. Foto: Reuters

Marat Safin

Nekdanji prvi teniški igralec na svetu Rus Marat Safin je v pogovoru za enega izmed ruskih časnikov predstavil svojo teorijo zarote v zvezi z novim koronavirusom. Pravi, da je pandemija zrežirana in da je cilj celotne zadeve cepiti ljudi z mikročipi. "Že leta 2015 je Bill Gates dejal, da bomo imeli epidemijo, nato pandemijo in da naša naslednja grožnja ni jedrska vojna, temveč virus," je dejal Safin, ki ne skriva, da se že nekaj let navdušuje nad ezoteriko.

Safin pravi, da je pandemija zrežirana in da je cilj celotne zadeve cepiti ljudi z mikročipi. Foto: Gulliver/Getty Images

"Bill Gates ni ugibal, ampak je točno vedel, kaj nas čaka. Samo poglejte okoli sebe, povsod panika in strah. Točno to so želeli," je dodal, na vprašanje, kdo stoji za vsem skupaj, pa je odgovoril: "Na svetu so veliko bolj vplivni ljudje, kot so Donald Trump, Vladimir Putin ali Angela Merkel. Sploh jih ne poznamo, toda oni so tisti, ki vlečejo vse niti. Ne govorim nič novega. Vse to lahko preberete na internetu. Začelo se je s tehnologijo 5G, nadaljevalo pa se bo tako, da bo vsak od nas dobil nanočip," je dodal Safin.

Amir Khan

Nekdanji boksarski prvak v polvelterski kategoriji po različici WBA Amir Khan je razvil teorijo o tem, zakaj se je pojavil novi koronavirus. "Ne verjamem, da je virus prišel iz Kitajske. To je velika laž," je začel Khan. "Govori se, da so jedli netopirje in kače. Kaj za vraga je to? Verjamete temu. Sam nikakor. Koronavirus tisto, koronavirus drugo. Vse skupaj vas tako kot mene verjetno že zelo dolgočasi," je jezno razlagal naprej.

Britanec meni, da novi koronavirus ni nič drugega kot dimna zavesa za uveljavitev omrežja 5G, ki se ga številni tako bojijo. "Mislite, da to ni povezano, mi smo zaprti po hišah, ob tem pa se gradijo bazne postaje za omrežje 5G," se sprašuje. "Ta virus je ustavil človek, in to z razlogom. Stvar je odlična kontrola nad ljudmi, želijo si, da jim ne stojimo na poti do tega višjega cilja. To jim odlično uspeva," je še sklenil svojo teorijo.

"Ta virus je ustavil človek, in to z razlogom." Foto: Reuters

Kyle Kuzma

Vzhajajoča zvezda lige NBA in Los Angeles Lakers Kyle Kuzma je med pandemijo novega koronavirusa delil svoje nestrinjanje z uporabo sredstev za zaščito rok. Pred kratkim je na svojem Instagramu objavil sliko sredstva za zaščito rok in zraven zapisal, da nikakor ne deluje in da podjetja, ki proizvajajo sredstva za razkuževanje rok, le "jemljejo denar" ljudem sredi svetovne pandemije.

Kyle Kuzma telling his social followers hand sanitizers don’t work and it’s a money making conspiracy. pic.twitter.com/GCDXij5qkX — Shaun Starr (@ShaunStarr78) March 17, 2020

Tito Ortiz

Svoje mišljenje o pandemiji novega koronavirusa je razkril tudi rokoborec Tito Ortiz. Na družbenih medijih je izjavil, da je novi koronavirus bolezen, ki jo je umetno ustvaril človek. "Ali menim, da je koronavirus resničen? Stoodstotno mislim, da je resničen," je dejal Ortiz. "Je umetno ustvarjen, virus, ki pobija vse stare ljudi. O tem bi rad govoril. Se spomnite Kitajske, ko so imeli množične proteste?" Ameriški rokoborec je s tem želel opozoriti na proteste v Hongkongu, ki še vedno trajajo.

Kot kaže, Tito Ortiz verjame, da so novi koronavirus ustvarili vodilni v državi za zaustavitev protestov. Foto: Reuters

"Na ulicah je bilo toliko ljudi in vsi so želeli biti kot mi, Američani, in prepevati državno himno. In potem je nenadoma nastopil koronavirus in proteste so s tem ustavili. Ljudje so virus spremljali kot najbolj noro stvar na svetu," je nadaljeval. "Zdaj ne vidite nobenega od teh ljudi, ki protestirajo, kajne? Nasploh. Mislim, da je bilo v Italiji isto. Precej noro," je še sklenil. Kot kaže, Tito Ortiz verjame, da so novi koronavirus ustvarili vodilni v državi za zaustavitev protestov.

Trey Burke

NBA košarkar Trey Burke, organizator igre, ki je nazadnje igral za Philadelphio 76ers, se je na svojem Instagramu oglasil na temo morebitnega cepljenja proti novemu koronavirusu. "J**eš cepljenje," je zapisal Burke. "Poskušajo nas ubiti. Nori ste, če mislite drugače," je nadaljeval Američan in svoje sledilce pozval, naj "izberejo stran", preden je pojasnil, da bo vse svoje upanje vložil v vero. "Izbiram Boga in vseeno mi je, kaj si misli svet," je še zapisal 27-letni Američan, ki je bil v preteki sezoni tudi soigralec Luke Dončića pri Dallasu.

Trey Burke je igral tudi za Dallas. Foto: Reuters

Bryce Mitchell

Med tistimi, ki verjamejo, da so novi koronavirus ustvarile vlade v državah, je tudi borec UFC Bryce Mitchell. "Krivim vlado. Resnično. Ponavadi jo krivim za vse. Mislim, da je koronavirus ustvarila vlada. Verjamem, da so ljudi namerno okužili, da bi povzročili nekakšen kaos. Nekateri zaradi tega dobro služijo," je prepričan 25-letni ameriški borec UFC, ki se trenutno bori v prvenstvu Ultimate Fighting.

Jelena Đoković

Žena svetovnega teniškega igralca Novaka Đokovića je na svojem Instagramu v eni izmed objav dobila oznako "lažnih informacij", potem ko je delila video o zaroti 5G, ki naj bi povzročal novi koronavirus. Triintridesetletna Jelena Đoković je delila desetminutni video ameriškega zdravnika doktorja Thomasa Cowana, ki se osredotoča na teorijo zarote, da je tehnologija 5G igrala vlogo pri ustvarjanju trenutne svetovne zdravstvene krize. Objava, ki so si jo njeni sledilci ogledali več kot sto tisočkrat, je bila močno kritizirana zaradi širjenja lažnih novic. V objavo se je vmešal tudi Instagram, ki je video označil z zaslonom "lažne informacije", kadarkoli kdo obišče njen profil.

Jelena Đoković je objavila video o zaroti 5G, njen mož pa je v enem izmed intervjujev dejal, da je nasprotnik cepljenja proti novemu koronavirusu. Foto: Gulliver/Getty Images

Jelena videa še ni odstranila, v izjavi za javnost pa je pojasnila svoje stališče in vztraja, da je to področje le eno izmed njenih zanimanj, na tej točki pa naj ne bi tudi izrecno podprla teorije, saj "ne trdi, da je ta resnična".

Veselin Vujović

Med tistimi, ki so močno podvomili o resničnosti pandemije novega koronavirusa in menijo, da se v ozadju v resnici dogaja nekaj drugega, je tudi nekdanji slovenski rokometni selektor Veselin Vujović. "Gledam, berem, razmišljam s svojo glavo. Vse več stvari mi je povsem nelogičnih. Štejejo okužene in mrtve, a mrtvih je manj kot ob tem času vsako leto. Na svetovni ravni je korona ubila manj ljudi kot navadna gripa. Kaj se dogaja? Kdo se s kom igra in zakaj, verjetno ne bomo izvedeli nikdar," je med drugim za enega izmed srbskih časopisov dejal Vujović.

Več iz rubrike Top 10: