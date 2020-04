Deset filmskih predlogov za blaženje športnega pomanjkanja v karanteni

Ogromno velikih športnih dogodkov iz zgodovine je bilo ovekovečenih na filmskem platnu, prav tako je svoje filme dobilo mnogo športnih junakov in antijunakov, zato je seznam naslovov za današnjo rubriko hitro postal absolutno predolg, da bi še ustrezal omejitvi najboljših deset, pa čeprav smo se že v izhodišču odločili samo za igrane filme, dokumentarne pa dali na stran za drugo priložnost, zato je bilo treba najti način za omejitev.

Tako vam spodaj predstavljamo le nekaj najbolj svežih produkcij, filmov, ki so bili posneti v zadnjem desetletju. Na seznamu tako ni mojstrovine ameriškega režiserja Martina Scorseseja, Pobesneli bik (Raging Bull, 1980), težavne zgodbe o boksarju Jaku LaMotti, ki velja za bržčas najboljši film s športno tematiko doslej, prav tako ne angleške klasike Ognjene kočije (Chariots of Fire, 1981) o dveh angleških tekačih na olimpijskih igrah v Parizu 1924, ki ga krasi izjemna glasbena oprema grškega skladatelja Vangelisa. Poskušali smo se izogniti tudi nevarnosti, da bi na seznam uvrstili zgolj hollywoodsko produkcijo.

Montevideo, bog te je videl (Montevideo, bog te video, 2010)

Srbski film režiserja Dragana Bjelogrlića temelji na romanu srbskega športnega novinarja Vladimirja Stankovića in je zgodba o jugoslovanski nogometni reprezentanci, ki se je v Urugvaju udeležila prvega svetovnega prvenstva. Film je umetniška kategorija zase, zato so si ustvarjalci vzeli precej svobode pri interpretaciji zgodovinskih dogodkov, a to velja domala za vse filme na tem seznamu. To uspešnico je močno zaznamovala glasba, ki jo je ustvaril slovenski glasbenik Robert Pešut Magnifico. Glasbena podlaga je izvrstna, del te je skladba Pukni zoro, ki je v Srbiji ponarodela. Številni so celo prepričani, da gre za tradicionalno srbsko pesem.

Legenda št. 17 (Legend no 17, 2013)

Ruski film režiserja Nikolaja Lebedeva pripoveduje zgodbo o ruski hokejski legendi Valeriju Harlamovu in seriji osmih tekem med reprezentancama Sovjetske zveze ter Kanade na turnirju Summit leta 1972. To je zgodba o slavnem Rdečem stroju, ki se je z legendami, kot so vratar Vladislav Tretjak, branilec Vjačeslav Fetisov ter napadalca Harlamov in Sergej Makarov, po robu postavil trdim kanadskim borcem, prekaljenim v ligi NHL. Ti so, kot vsi hokejski navijači tako v Kanadi kot ZDA, pričakovali, da bodo sovjetskim amaterjem odčitali hokejsko lekcijo. Pa jim je niso.

Dirka življenja (Rush, 2013)

Dirka življenja je ekranizacija velikega rivalstva v formuli ena med Britancem Jamesom Huntom (Chris Hemsworth) in Avstrijcem Nikkijem Laudo (Daniel Brühl) in njunega spopada za naslov svetovnega prvaka v sezoni 1976, sezoni, v kateri je Lauda doživel tisto strašno nesrečo v "Zelenem peklu" na Nürburgringu. Scenarij je napisal Peter Morgan, film je režiral Ron Howard, ustvarjalci so si vzeli veliko svobode pri razlagi zgodovine, rivalstvo med dirkačema ni bilo niti malo tako zagrizeno, saj sta bila v resnici velika prijatelja. Naslov prvaka je leta 1976 osvojil Hunt, ta je bil njegov edini, medtem ko je Lauda (umrl je maja lani) osvojil tri (v letih 1975, 1977 in 1984).

Postali bomo prvaki sveta (Bićemo prvaci svijeta, 2015)

Film Postali bomo prvaki sveta je srbsko-slovensko-hrvaška koprodukcija v režiji srbskega režiserja Darka Bajića. Film se osredotoča na zgodovino jugoslovanske košarke od leta 1947, ko je bil v Beogradu odigran prvi mestni derbi med Crveno zvezdo in Partizanom, do svetovnega prvenstva leta 1970, ko je jugoslovanska reprezentanca s kapetanom Ivom Daneuom, odličnim Krešimirjem Čosićem in pod vodstvom znamenitega selektorja Aleksandra Nikolića v ljubljanski Hali Tivoli osvojila naslov svetovnih prvakov. Prav ključna tekma tega prvenstva med Jugoslavijo in ZDA je postavljena v ospredje filma.

Slovensko košarkarsko legendo Iva Daneua, pomembnega člana reprezentance, ki je osvojila svetovni naslov, v filmu igra Jure Henigman, v mednarodno pisani igralski zasedbi pa slovenske barve zastopajo še Katarina Čas, Toni Cahunek, Rok Kunaver, Boris Kerč, Jure Ivanušič, Jaša Jamnik, Aljoša Kovačič …

Orel Eddie (Eddie the Eagle, 2015)

Orel Eddie je biografija angleškega smučarskega skakalca Michaela Edwardsa, zanesenjaka, ki je leta 1988 na olimpijskih igrah v Calgaryju prekinil šestdesetletno neudeležbo Velike Britanije v smučarskih skokih. Orel Eddie se seveda ni boril za medalje, njegovo skakanje je bilo bolj podobno boju za preživetje, na največje skakalnice fanta sploh niso spuščali, a je prav zaradi poguma in vztrajnosti postal svetovna zvezda. V filmu, ki ga je režiral Dexter Fketcher, Eddija upodablja Taron Egerton, v igralski zasedbi so še Hugh Jackman, pa Christopher Walken, Jim Boradbend …

Pelé: rojstvo legende (Pelé: Birth of a legend, 2016)

Brazilska nogometna ikona Edson Arantes do Nascimento, bolj znan kot Pelé je pred štirimi leti dobila zanimiv biografski film, hollywoodske produkcije, ki se osredotoča na začetke slavne kariere, kot pove že naslov, Rojstvo legende. Film bratov Jeffa in Michalea Zimbalista (scenarij in režija) govori o vzponu mladega nogometnega genija (igrata ga Kevin de Paula in Leonardo Lima Carvalho) z ulic mesta Tres Coracoes do svetovnega prvenstva leta 1958 na Švedskem, ko je Brazilija z atraktivnim slogom igre, ki so ga poimenovali Ginga, osvojila prvega od petih naslovov prvaka. Sprva skeptičnega selektorja reprezentance, ki se upira stilu Ginga, pa ga nato, ravno ob pravem trenutku, le sreča pamet igra Vincent D'Onofrio.

Dirka (Race, 2016)

Dirka je kanadsko-neško-francoska koprodukcija, je športna drama, ki opisuje pot temnopoltega ameriškega šprinterja Jesseja Owensa od univerze Ohio State do veličastnega zmagoslavja na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936, na katerih je s štirimi zlatimi medaljami pred Hitlerjevim nosom razkril vso neumnost nacističnih idej o večvrednih inj manjvrednih rasah. Čeprav velja za simbol boja proti rasni diskriminaciji, mu tudi v ZDA ni bilo lahko, z rasizmom se je srečeval na vsakem koraku, kar je tudi ton filma z dvoumnim naslovom, Race je namreč angleška beseda tako za raso kot dirko. Owensa v filmu, ki ga je režiral Stephen Hopkins, igra Stephan James, v igralsko zasedbo sestavljajo še Jason Sidekis, Jeremy Irons, Carice van Houten in William Hurt.

Jaz, Tonya (I, Tonya, 2017)

Jaz, Tonya je film o ameriški umetnostni drsalki Tonyji Harding, ki je svetovno slavo dosegla leta 1994 v velikem škandalu, ki je sledil napadu na njeno veliko tekmico Nancy Kerrigan. To sta pred olimpijskimi kvalifikacijami napadla dva moška in ji poškodovala koleno ter jo izločila iz tekmovanja. Kot naročnika napada sta bila osumljena Hardingova (igra jo Margot Robbie) in njen partner Jeff Gilooly (Sebastian Stan), v filmu pa je predstavljena Tonyina plat zgodbe. Film je kljub mračni temi presenetljivo zabaven, gre v bistvu za na resničnih dogodkih temelječo črno komedijo.

Bitka med spoloma (Battle of the sexes, 2017)

Ameriški film Bitka med spoloma temelji na teniškem dvoboju med Billie Jean King in Bobbyjem Rigsom iz leta 1973. Zelo svobodna interpretacija se posveča boju za enakopravnost ženskega tenisa in seksizmu, ki je takrat vladal v belem športu. Takrat že tekmovalno upokojeni Riggs (igra ga Steve Carell) je arogantno izzval slavno šampionko Billie Jean King (Emma Stone) na dvoboj, češ, da z žensko na teniškem igrišču opravi z levo roko. S tem je hotel dokazati, da so ženske v vrhunskem športu bolj ali manj za okras. Kingova je tako takrat predstavljala vse svetovne športnice in dokazala, da jih je treba jemati resno. Film, v režiji Valeria Faris in Jonathana Dolana je bil med kritiki dobro sprejet, finančno pa je pogorel.

Borg vs McEnroe, 2017

Teniška igrišča so poligon za drame, eno najbolj intenzivnih rivalstev pa je bilo tisto med švedskim in ameriškim asom, Björnom Borgom in Johnom McEnroem. V filmu švedsko-dansko-finske koprodukcije, ki ga je režiral Janus Metz, Borga igra Sverrir Gudnason, McEnroeja pa Shia LaBeouf, v igralski zasedbi pa so še Stellan Skarsgård, Tuva Novotny in Robert Emms, se dogajanje vrti okoli njunega velikega spopada na sveti travi v Wimbledonu.

