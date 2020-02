Leta 1984 so se začele zimske olimpijske igre v Sarajevu, na katerih je sodelovalo 1.272 tekmovalcev in tekmovalk iz 49 držav. Govor ob odprtju 14. zimskih iger je imel jugoslovanski predsednik Mika Špiljak. Na devetih prizoriščih so trajale do 19. februarja.

Na teh igrah je slovenski alpski smučar Jure Franko osvojil srebro v veleslalomu, prvo olimpijsko odličje za Slovenijo in takratno Jugoslavijo.

Najuspešnejša udeleženka iger je bila Vzhodna Nemčija s šestimi zlatimi, devetimi srebrnimi in devetimi bronastimi medaljami.

Zgodilo se je še …

... leta 1964 je najboljši boksar vseh časov, Američan Cassius Marcellus Clay, prestopil v islamsko vero. Preimenoval se je v Muhamada Alija.

... leta 1982 je slovenski alpski smučar Bojan Križaj na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Schladmingu osvojil srebrno medaljo.

... leta 1996 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Zdenka Verdenika igrala prijateljsko tekmo proti Islandiji v Valletti in zmagala s 7:1. Junak tekme je bil Sašo Udovič, ki je zabil prvih pet golov za Slovence. Dva gola sta prispevala še Matjaž Florjančič in Ermin Šiljak.

... leta 1999 je na dvoranskem atletskem mitingu v Stuttgartu Brigita Bukovec postavila državni rekord v teku na 60 metrov z ovirami (7,78). Ta rekord je še vedno veljaven.

... leta 2002 so košarkarji Uniona Olimpije v 13. krogu evrolige v Frankfurtu premagali Skyliners z 79:56. Beno Udrih in Jiri Welsch sta dosegla po 27 točk.

... leta 2003 so Srečka Katanca razrešili z mesta trenerja grškega Olympiakosa. Nekdanji selektor slovenske reprezentance je v Atenah zdržal zgolj tri mesece, saj je tja prišel v začetku novembra leta 2002.

... leta 2004 je švedska alpska smučarka Anja Pärson zmagala v veleslalomu za svetovni pokal v Zwieslu. Druga je bila Tina Maze, ki je zaostala sekundo in 98 stotink. Po prvi vožnji je Črnjanka zasedla šele 21. mesto, v drugo pa ji je uspel brezhiben nastop. Na tretjem mestu je končala Avstrijka Renate Götschl.

... leta 2005 je na treningu nogometašev Ljubljane za posledicami srčnega zastoja umrl Nedžad Botonjić. 28-letni vratar se je Šiškarjem pridružil leta 2003, prej pa je branil barve Mure.

... leta 2007 je slovenska nogometna reprezentanca na prijateljski tekmi v Domžalah premagala Estonijo z 1:0. Edini gol je v 34. minuti po sumljivo dosojeni enajstmetrovki zabil Klemen Lavrič. Na tej tekmi, ki je obeležila 15. obletnico prve uradne tekme slovenske izbrane vrste, ko se je leta 1992 v Talinu pomerila prav proti Estoniji, je v vlogi selektorja prvič nastopil Matjaž Kek, ki je nasledil Branka Oblaka.

... leta 2008 si je takratni nogometaš Domžal Luka Žinko na treningu zlomil nogo in bil odsoten z igrišč več mesecev.

... leta 2019 je bil Aleksander Čeferin v Rimu soglasno izbran za novega (starega) predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa). Užival je tako veliko podporo članic evropske nogometne družine, da sploh ni imel protikandidatov.

Rodili so se :

1992 – španski nogometaš Sergi Roberto

1989 – italijanski kolesar Elia Viviani

​1984 – ameriški atlet Trey Hardee

1983 – italijanski nogometaš Federico Marchetti

1982 – francoski košarkar Mickael Pietrus

​1975 – nekdanji kanadski hokejist Alexandre Daigle

1974 – nekdanji kanadski košarkar Steve Nash

1978 – nekdanji slovenski nogometaš Tomaž Murko

1978 – nekdanji belgijski nogometaš Daniel van Buyten

​1968 – nekdanji slovaški hokejist Peter Bondra

1959 – nekdanji irski nogometaš in trener Mick McCarthy

1949 – nekdanji brazilski nogometaš Paulo Cesar Carpegiani

1935 – nekdanji valižanski nogometaš Cliff Jones

1933 – nekdanji angleški nogometaš John Anderton