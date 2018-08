Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1991 je nemški dirkač Michael Schumacher odpeljal svojo prvo dirko formule ena. No, odpeljal je nekaj sto metrov, preden je zaradi okvare sklopke na Jordanovem dirkalniku odstopil. Debi Michaela Schumacherja se je zgodil na znameniti stezi Spa Francorchamps v Belgiji, za krmilom dirkalnika ekipe Jordan Ford pa je takrat 23-letni nemški as zamenjal Bertranda Gachota, francoskega dirkača, ki je bil aretiran zaradi napada na taksista v Londonu.

Čeprav je Schumacher na svoji prvi dirki odstopil že v prvem krogu, je že na kvalifikacijah dan prej s sedmim časom dokazal, da gre za izjemno talentiranega dirkača, kar je hitro izkoristil Flavio Briatore in Schumacherja zvabil v moštvo Benetton.

Schumacher je že v sezoni 1991 prišel do prvih točk, prvo zmago pa je dosegel leta 1992 prav v Belgiji. Zahtevni Spa Francorchamps je bil po njegovem okusu, tam je v karieri namreč zmagal šestkrat in je rekorder po številu zmag na tem dirkališču.

Schumacher je do konca kariere v formuli ena dosegel rekordnih 91 zmag in osvojil rekordnih sedem naslovov svetovnega prvaka, 29. decembra 2013 se je znameniti Nemec ponesrečil na smučanju v francoskih Alpah in je od takrat v komi.

Matej Mohorič se je lani veselil etapne zmage na Vuelti. Foto: printscreen

... leta 2017 je slovenski kolesar Matej Mohorič zmagal na sedmi etapi dirke po Španiji. Na najdaljši etapi Vuelte, ki se je po 207 kilometrih končala v Cuenci, je bil Mohorič ves dan v begu, odločilni napad pa je sprožil 11 kilometrov od ciljne črte na spustu. To je bila druga slovenska etapna zmaga na španski pentlji, prvo je leta 2009 osvojil Borut Božič.

Zgodilo se je še …

Leta 1960 so se v Rimu začele 17. poletne olimpijske igre.

Leta 1968 je teniški igralec Artur Ashe postal prvi temnopolti Američan z zmago na OP ZDA.

Leta 1990 je kitajska atletinja Huirong Li na mitingu v Saporu na Japonskem postavila svetovni rekord v troskoku. Preskočila je 14,54 metra.

Leta 1991 je madžarska plavalka Krizstina Egersegi 200 metrov hrbtno preplavala v času 2:06,62 in postavila svetovni rekord.

Leta 1999 je Maribor na drugi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov zmagal proti Lyonu z 2:0 ter se s skupnim izidom 3:0 senzacionalno prvič v zgodovini kluba uvrstil v ligo prvakov.

Leta 2004 je Nastja Čeh na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov prispeval dva gola za remi Club Brugga proti Šahtjorju iz Donjecka z 2:2, a so v ligo prvakov vseeno napredovali Ukrajinci, ki so na prvi tekmi zmagali s 4:1.

Leta 2005 so Domžale na povratni tekmi 2. predkroga pokala UEFA gostile Ashdod in remizirale z 1:1 ter s skupnim izidom 3:3 zaradi zadetka več v gosteh napredovale. Na povratni tekmi je gol, ki je Domžalčane popeljal naprej, zabil Črnogorec Nikola Nikezić v 93. minuti. Na isti dan je v istem tekmovanju Publikum gostoval pri Levskem v Sofiji in izgubil z 0:3 ter s skupnim izidom 1:3 izpadel iz tekmovanja.

Leta 2006 je Sevilla s 3:0 premagala Barcelono na tekmi evropskega superpokala in nekoliko presenetljivo osvojila prestižno lovoriko. Zadetke za Andaluzijce so dosegli Renato Dirnei, Frederic Kanoute in Enzo Maresca.

Leta 2008 se je na gori Mustagh Tower v Pakistanu smrtno ponesrečil eden izmed najboljših svetovnih alpinistov Pavle Kozjek, ki je bil tudi prvi Slovenec, ki se je povzpel na najvišjo goro sveta brez kisika.

Rodili so se …

1927 – pokojna ameriška teniška igralka Althea Gibson

1967 – nekdanji slovenski nogometaš Sandi Valentinčič

1975 – nekdanji slovenski alpski smučar Rene Mlekuž

1976 – nekdanji slovenski nogometaš Fabijan Cipot

1976 - nekdanji slovenski nogometaš Damjan Ošlaj

1977 – nekdanji slovenski nogometaš Muamer Vugdalič

1982 – srbski nogometaš Marko Popović

1985 – slovenski nogometaš Elvedin Džinič

1992 – švicarski nogometaš Ricardo Rodriguez