Izziv za neporaženi Bayer, Šeško na morda že odločilni tekmi

Čeprav je nemški nogometni prvak že dva tedna odločen, to je Bayer Leverkusen, pa bomo vseeno z zanimanjem spremljali preostale štiri kroge. Ali bo Bayer res končal brez enega samega poraza? Ali se bosta Benjamin Šeško in Kevin Kampl zadržala na vsaj četrtem mestu, ki še vodi v ligo prvakov?

Bayer ta vikend proti stroju za gole. To je Serhou Guirassy. Foto: Guliverimage Bayer Leverkusen je na poti do svoje prve nemške lovorike dobil kar 25 tekem, na preostalih petih pa je igral neodločeno. Poraza še nima, kar je res neverjetno tudi zato, ker se je kar nekajkrat rešil v izdihljajih tekme. To soboto igra s tretjim Stuttgartom, ki je v prejšnjem krogu izgubil z Werderjem in točke v boju za ligo prvakov bolj potrebuje. Nato Bayer čakajo še nekaj lažji dvoboji z Eintrachtom, Bochumom in Augsburgom, bodo pa imeli bolj natrpan urnik tekem. Vmes namreč igrajo še polfinale evropske lige z Romo, konec maja pa jih čaka še finale nemškega pokala proti Kaiserslauternu. Nemški zvezdnici torej lahko dodajo še dve lovoriki.

Benjamin Šeško je v svoji prvi sezoni v bundesligi dal že 10 golov. Foto: Reuters Stuttgart je sicer blizu ligi prvakov, saj ima štiri točke prednosti pred Leipzigom, ta pa dve pred Borussio iz Dortmunda. V soboto popoldne med seboj igrata prav Leipzig in Borussia, torej super pomembna tekma za obe ekipi. Benjamin Šeško in soigralci bi z zmago naredili velik korak do lige prvakov. Mladi slovenski zvezdnik je z 10 goli eden najboljših strelcev lige. Na zadnjih treh tekmah je vselej zabil gol. Ne pozabimo pa, da je to njegova sploh prva sezona v elitni nemški bundesligi. Pred letom dni je še igral v precej šibkejšem avstrijskem prvenstvu.

