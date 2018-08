Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2004 je Jolanda Čeplak na olimpijskih igrah v Atenah osvojila bronasto kolajno v teku na 800 metrov.

Zmage se je takrat veselila Britanka Kelly Holmes, srebrne medalje pa Maročanka Hasna Benhassi, medtem ko je slovenska atletinja s silovitim finišem bron izmaknila takratni večni tekmici Marii Mutoli iz Mozambika.

Jolanda Čeplak (rojena Steblovnik, danes Batagelj) je medaljo osvojila s časom 1:56,43, v boju za odličja pa so odločali milimetri.

Na igrah v Atenah so slovenski športniki sicer osvojili štiri medalje, poleg Čeplakove sta bronasti medalji okoli vratu dobila še judoistka Urška Žolnir in jadralec Vasilij Žbogar. Veslača Iztok Čop in Luka Špik sta bila srebrna.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1926 je bil ustanovljen italijanski nogometni klub Napoli.

Leta 1930 je bil v Bruslju odprt štadion Heysel, ki sprejme 50.024 navijačev. Do zdaj je gostil štiri finale pokala državnih prvakov in štiri v pokalu pokalnih zmagovalcev. V zgodovino se je vpisal tudi z bolj žalostnim dogodkom. Na tem objektu se je leta 1985 zgodila velika tragedija, v kateri je na tekmi med Liverpoolom in Juventusom umrlo 39 ljudi.

Leta 1970 je ameriški plavalec Gary Hall v Los Angelesu 200 metrov mešano preplaval v času 2:09,5 in postavil svetovni rekord.

Leta 1985 je maroški atlet Said Aouita na mitingu v Berlinu postavil nov svetovni rekord na 1.500 metrov: 3:29,46.

Leta 1989 je na prijateljski tekmi proti Finski v Kuopiu (2:2) prvič za Hrvaško nastopil legendarni Robert Prosinečki, ki je skupaj v izbrani vrsti nastopil 49-krat in zabil deset golov. Igral je na dveh svetovnih (1998 in 2002) in na evropskem prvenstvu (1996).

Leta 1998 je slovenska atletinja Brigita Bukovec na evropskem atletskem prvenstvu v Budimpešti osvojila srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami.

Rodili so se …

1910 – pokojni italijanski nogometaš Giuseppe Meazza

1911 – pokojni norveški smučarski skakalec Birger Ruud

1961 – nekdanji angleški nogometaš Gary Mabbutt

1964 – nekdanji belgijski kolesar Johan Bruynee

1971 – nekdanji italijanski nogometaš Demetrio Albertini

1978 – nekdanji ameriški košarkar Kobe Bryant

1981 – nogometaš Slonokoščene obale Stephan Loboue

1982 – nekdanja ameriška plavalka Natalie Coughlin

1984 – angleški nogometaš Glenn Johnson