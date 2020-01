… leta 1983 se je pri zgolj 26 letih upokojil švedski teniški igralec Björn Borg.

V precej kratki karieri je osvojil 62 turnirjev, od tega 11 za grand slam, pet v Wimbledonu in rekordnih šest na OP Francije, od tega štiri zapored.

Dobil je 576 dvobojev, izgubil pa jih je le 124.

Zgodilo se je še …

Leta 1939 je pri komaj 35 letih umrl nekdanji reprezentant Avstrije Mattias Sindelar, ki je igral za Hertho in Austrio z Dunaja. Nogometaša, ki je leta 1932 igral v polfinalu svetovnega prvenstva, so skupaj s prijateljico našli mrtvega v stanovanju. Zastrupila naj bi se s plinom, a so mnogi mnenja, da so ju umorili, saj je nogometaš nekaj mesecev pred tem sporočil, da bo zaigral za Nemčijo.

Leta 1981 je Kanadčan Mike Bossy postal šele drugi hokejist v zgodovini lige NHL, ki je dosegel 50 golov na 50 tekmah. Prvi je bil legendarni kanadski as Maurice Richard - The Rocket, v tem elitnem klubu pa so samo še Kanadčana Wayne Gretzky in Mario Lemieux ter Američan Brett Hull.

Leta 1985 je na prijateljski nogometni tekmi proti Finski (3:1) v Alicanteju prvič za špansko reprezentanco nastopil Andoni Zubizarreta. Legendarni vratar je za furijo skupaj nastopil kar 126-krat, kar ga uvršča na prvo mesto lestvice po številu nastopov.

Leta 2000 je na slalomu v Kitzbühelu Matjaž Vrhovnik osvojil 2. mesto. Senzacionalno, s prednostjo 98 stotink, je zmagal Mario Matt. 60. pokal Hahnenkamm se je za Slovence končal odlično. Mitja Valenčič je bil 13., Mitja Kunc 15., Jure Košir 19., Uroš Pavlovčič pa 20.

Leta 2001 je 18-letni posojeni napadalec Jermain Defoe za drugoligaški Bournemouth dosegel gol na deseti tekmi zapored in tako v današnjem angleškem poklicnem nogometu postavil še vedno veljavni rekord. Pred drugo svetovno vojno je boljši rezultat od njega dosegel le Evertonov legendarni napadalec Dixie Dean, ki je v sezoni 1930/31 zatresel mrežo na dvanajstih zaporednih tekmah.

Leta 2003 je irski voznik formule 1 Eddie Irvine sporočil, da bo končal kariero. Na dirkah za svetovno prvenstvo je zmagal štirikrat. Leta 1999 je bil s ferrarijem zelo blizu naslovu svetovnega prvaka.

Leta 2007 je slovenski nogometaš Mirnes Šišič iz grškega drugoligaša Levadiakisa prestopil v prvo ligo k Iraklisu iz Soluna.

Leta 2008 je tekačica na smučeh Petra Majdič po fotofinišu zmagala na šprintu svetovnega pokala v Canmoru v Kanadi. V zadnjih centimetrih je ugnala Astrid Jacobssen.

Leta 2010 je Andrej Šporn na klasičnem smuku v Kitzbühelu zasedel drugo mesto. Za zmagovalcem Didierjem Cuchem je zaostal 28 stotink sekunde.

Rodili so se:

1919 – pokojni angleški nogometaš Bob Paisley

1944 – nekdanji sovjetski košarkar Sergej Belov

1952 – nekdanji nizozemski nogometaš Frans Thijssen

1963 – nekdanji nigerijsko-ameriški košarkar Hakeem Olajuwon

1969 – nekdanji kanadski hokejist Brendan Shanahan

1970 – nekdanji češki hokejist Richard Smehlik

1970 – nekdanji slovenski hokejist Dejan Kontrec

1975 – nekdanji slovenski atlet Jurij Rovan

1984 – nizozemski nogometaš Arjen Robben

1985 – kitajski nogometaš Dong Fangzhuo

1986 – angleški nogometaš Steven Taylor

1986 – španski nogometaš Jose Enrique Sanchez