Znano je, kdo bo Slovencem stal na poti do EP

Slovenski rokometaši se bodo v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 pomerili z Nizozemsko, Poljsko in Turčijo. Na EP se bosta iz vsake od osmih kvalifikacijskih skupin uvrstili dve najboljši reprezentanci, vstopnico pa si bodo zagotovile še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Na EP sta poleg gostiteljic že uvrščeni najboljši z zadnjega prvenstva, Španija in Hrvaška.

Na Dunaju so na žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) izžrebali kvalifikacijske skupine za nastop na evropskem prvenstvu leta 2022, ki ga bosta skupaj gostili Madžarska in Slovaška.

Slovenska reprezentanca, ki je na minulem EP končala na četrtem mestu, je bila v najkakovostnejšem bobnu. Varovanci Ljubomirja Vranješa se bodo v skupini 5 pomerili z Nizozemsko, Poljsko in Turčijo. Nastop na EP si bosta iz vsake skupine zagotovili najboljši reprezentanci, napredovale bodo še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Prvi cikel kvalifikacij bodo igrali novembra, drugega v začetku prihodnjega leta, tretjega pa konec aprila in v začetku maja 2021.

Slovenska izbrana vrsta je največji uspeh na evropskih prvenstvih dosegla leta 2004, ko je na domačem terenu postala evropska podprvakinja. Slovenci so do zdaj na EP nastopili 12-krat.

Kvalifikacijske skupine za nastop na EP 2022: Skupina 1: Francija, Srbija, Belgija, Grčija Skupina 2: Nemčija, Avstrija, BIH, Estonija Skupina 3: Češka, Rusija, Ukrajina, Ferski otoki Skupina 4: Islandija, Portugalska, Litva, Izrael Skupina 5: Slovenija, Nizozemska, Poljska, Turčija Skupina 6: Norveška, Belorusija, Latvija, Italija Skupina 7: Danska, Severna Makedonija, Švica, Finska Skupina 8: Švedska, Črna gora, Romunija, Kosovo

Kvartet že na EP, prostora še za 20

Na evropsko prvenstvo sta se poleg obeh gostiteljic (Madžarske in Slovaške) že uvrstili Španija in Hrvaška, nosilki zlatega in srebrnega odličja na letošnjem EP na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.

Španci in Hrvati so ob gostiteljih že uvrščeni na evropsko prvenstvo. Foto: Reuters