Blagotinšek pred žrebom: Mislim, da smo od vseh boljši

Slovenski rokometaši so v pričakovanju žreba kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2022, ki ga bosta družno gostili Madžarska in Slovaška. Ples kroglic bo na sporedu ta torek ob 17. uri na Dunaju. Izbranci Ljubomira Vranješa bodo vanj vstopili kot eni izmed osmih nosilcev.

Na zadnjem prvenstvu stare celine je slovenska reprezentanca zasedla četrto mesto, s katerim je presegla zastavljen cilj. V začetku novembra jo čaka začetek kvalifikacijskih bojev za nov nastop, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS). Cilj bo seveda jasen, do 2. maja prihodnje leto, ko se bodo kvalifikacije končale, si želi zagotoviti 13. vozovnico na sklepni turnir.

Z velikim zanimanjem bodo proti Dunaju pogledovali tudi slovenski rokometni asi. "Težko rečem, katere reprezentance bi izbral. Mislim, da smo od vseh boljši!" je dejal Blaž Blagotinšek, ki je bil pred dnevi znova izbran za najboljšega obrambnega igralca elitne evropske lige prvakov.

Šestindvajsetletni krožni napadalec je na svoj seznam želja uvrstil reprezentanci Bosne in Hercegovine ter Ferskih otokov, iz drugega kakovostnega bobna, ki vsaj na papirju prinaša najzahtevnejšega tekmeca, pa Srbijo. Prav s slednjo bi se morali naši rokometaši prejšnji teden meriti za mesto na januarskem svetovnem prvenstvu, a je zaradi pandemije koronavirusa mednarodna rokometna zveza celotne kvalifikacije odpovedala, Slovence pa na mundial poslala zavoljo dovolj visoke uvrstitve na zadnjem EP.

Vid Kavtičnik si ne želi dolgih in utrujajočih poti na gostovanj

Nekoliko bolj pragmatično se je napovedi lotil Vid Kavtičnik. "Glede na to, da nas v bližnji prihodnosti čaka zelo natrpan ritem tekem, bi si v kvalifikacijah želel igrati proti reprezentancam, ki s seboj ne prinašajo dolgih in utrujajočih poti na gostovanja," je za RZS dejal kapetan slovenske vrste in poleg treh kvalifikacijskih oken imel v mislih še nastop na januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu ter marčevski kvalifikacijski turnir v Berlinu, ko se bo Slovenija borila za pot na poletne olimpijske igre v Tokiu.

Kavtičnik je sicer v svoj izbor postavil Avstrijo, Švico in Italijo. Za severne in zahodne sosede se je odločil tudi Gašper Marguč: "Avstrijo si seveda želim zaradi snidenja z njihovim selektorjem Alešem Pajovičem."

Avstrija je bila sicer ob Srbiji ena izmed treh najpogostejših želja slovenskih reprezentantov iz drugega kakovostnega bobna. Poleg obeh naštetih je pet reprezentantov na seznam zapisalo tudi Črno goro. Iz tretjega bobna je bila s sedmimi izbori najpogostejša želja Bosna in Hercegovina, iz četrtega pa z osmimi Ferski otoki. S slednjimi se sicer Slovenija na uradnih tekmah še ni pomerila.