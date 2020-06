Brez konkurence: še drugič zapored najboljši v Evropi

Slovenski rokometni reprezentant in krožni napadalec madžarskega Veszprema Blaž Blagotinšek je bil okronan za najboljšega obrambnega igralca v evropski ligi prvakov v sezoni 2019/20. To mu je uspelo že drugo leto zapored.

Rokometni navdušenci so izbrali najboljšo ekipo v sezoni, ki se bo zaključila šele decembra z zaključnim turnirjem v Kölnu, na katerem bo nastopil tudi Blaž Blagotinšek. Celjan je v glasovanju zbral kar 10.586 glasov in je poleg Danca Mikkela Hansna edini, ki je bil v all star ekipo izbran tudi lani. Med kandidati za najboljšega obrambnega igralca lige so bili še Viran Morros (PSG), Patrick Wiencek (Kiel), Henrik Møllgaard (Aalborg) in Thiagus Petrus (Barcelona).

Med nominiranci za najboljšo postavo lige prvakov sta bila na položaju desnega krila tudi Blaž Janc (Kielce) in Dragan Gajić (Veszprem), a je bil za najboljšega proglašen Niclas Ekberg (Kiel). Glasovanje je letos sicer potekalo v nekoliko nenavadnih okoliščinah v primerjavi s preteklimi leti, saj so bile tekme osmine finala in četrtfinala lige prvakov preklicane zaradi pandemije koronavirusa, zaključni turnir v Kölnu pa je bil prestavljen na 28. in 29. december. Tam bodo nastopili Barcelona, Kiel, PSG in že omenjeni Veszprem.

Decembra bo nastopil na zaključnem turnirju lige prvakov za to sezono. Foto: Reuters

Peklenska sezona

Slovenski orjak je bil tudi v pretekli sezoni strah in trepet napadalcev tako v dresu Veszprema kot slovenske izbrane vrste, s katero je na januarskem evropskem prvenstvu osvojil četrto mesto. Je pa 26-letni Celjan zaradi pandemije koronavirusa ostal brez možnosti osvojitve madžarskega prestola, saj je tam sezona končala brez razglasitve prvaka, a madžarskih prvakov to ni ustavilo. Zdaj je 202 centimetra visoki rokometaš misli že usmerili proti prihodnji sezoni, ki bo zanj verjetno ena najbolj zahtevnih do zdaj. "Če bo vse po sreči, bomo z Veszpremom igrali kar štiri final foure, čaka nas borba v državnem prvenstvu, potem pa še svetovno prvenstvo, kvalifikacije za olimpijske igre, pa potem upam, da še nastop na olimpijadi. Čaka nas ogromno število tekem, zagotovo bo naporno," je prepričan obrambni stroj slovenske izbrane vrste.

Najboljša postava v sezoni 2019/20:



Niklas Landin (Kiel), Manuel Štrlek (Veszprem), Sander Sagosen (PSG), Mikkel Hansen (PSG), Bence Banhidi (Szeged), Alex Dušebajev (Kielce), Niclas Ekberg (Kiel). Najboljši obrambni igralec: Blaž Blagotinšek (Veszprem) Najboljši mladi igralec: Aleix Gomez (Barcelona) Najboljši trener: David Davis (Veszprem)

Preberite še: