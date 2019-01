Žalostno slovo nekdanjih slovenskih prvakinj

Razlog za izstop iz lige, ki ga je sprejel upravni odbor kluba, je velikanski dolg. Po besedah predsednika upravnega odbora Marjana Dolinška ta izhaja iz davčnih obveznosti, ki jih je ugotovil FURS za poslovanje v letih 2015, 2016 in 2017, neporavnanih obveznosti do dobaviteljev ter neporavnane že prej dogovorjene pogodbene obveznosti do igralk. Dolinšek v pismu zvezi sporoča, da so obveznosti nastale zaradi nestrokovnega dela družbe, ki je v preteklih letih opravljala računovodska dela in plačilni promet v rokometnem klubu Zagorje.

Državno prvenstvo se bo z desetim krogom nadaljevalo 19. januarja. Po devetih krogih je z odigrano tekmo manj na vrhu Krim Mercator. Zagorjanke so v devetih krogih zabeležile osem točk (štiri zmage, pet porazov) s čimer so bile uvrščene na peto mesto prvenstvene lestvice.

Kot so še zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije, se vsi rezultati ženskih članskih ekip proti Zagorju v dozdajšnjem delu sezone brišejo.

