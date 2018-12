Novo veliko priznanje za slovensko ostrostrelko

Slovenija je decembra šestič nastopila na evropskih prvenstvih. Slovenkam je tako kot na zadnjih dveh tekmovanjih tudi letos uspel en veliki met. V zadnjem krogu skupinskega dela so varovanke Uroša Bregarja nadigrale olimpijske prvakinje Rusinje, ki so tudi ene od štirih polfinalistk. Pred tem so slovenske rokometašice izgubile proti Črni gori ter še eni polfinalistki evropskega prvenstva in hkrati svetovni prvakinji Franciji.

V najboljši postavi skupinskega dela prvenstva

Na vseh treh obračunih je za Slovenijo blestela kapetanka Ana Gros, ki je na treh tekmah dosegla kar 25 zadetkov, še posebej se je izkazala na tekmi proti Rusiji, kjer se je med strelke vpisala kar dvanajstkrat in bila razglašena za igralko srečanja. S tem dosežkom je kljub le trem odigranim tekmah še vedno na 13. mestu lestvice vseh strelk prvenstva. O tem, da so streli Grosove pogosto nerešljiva uganka za vratarke, priča tudi podatek, da desna zunanja igralka na gol sproži tudi s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro.

Po koncu skupinskega dela je za eno najboljših desnih zunanjih rokometašic na svetu sledilo še eno laskavo priznanje. Slovenska kapetanka je bila izbrana v najboljšo postavo skupinskega dela evropskega prvenstva, v kateri so se znašle še francoska vratarka Amandine Leynaud, madžarska leva krilna igralka Nadine Schatzl, zunanji igralki Romunka Cristina Neagu in Rusinja Daria Dmitrieva, srbska desna krilna igralka Katarina Krpež-Sležak, za najboljšo krožno napadalka pa je bila razglašena Nemka Julia Behnke.

Tretja strelka lige prvakinj

Grosova žogo na gol sproži tudi s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ena izmed najboljših slovenskih rokometašic v tej sezoni navdušuje tudi v dresu Bresta, kamor se je po koncu lanske sezone preselila iz Metza. Brest šele drugo leto nastopa v ligi prvakinj, ekipa pa je s prebojem v drugi del tekmovanja že dosegla zgodovinski uspeh za klub.

V dresu francoskega kluba ima eno od vodilnih vlog tudi 186 centimetrov visoka Velenjčanka, ki je v tej sezoni lige prvakov dosegla že 44 zadetkov, kar jo uvršča na tretje mesto med vsemi igralkami v ligi prvakov.

"V klubu in na splošno v Franciji se počutim dobro. Z ekipo moramo sicer popraviti še veliko stvari, saj začetek sezone ni bil takšen, kot smo si želele. Glede na to, da je ekipa sestavljena na novo, pa vse skupaj niti ni tako slabo. Želela bi si uvrstitve v četrtfinale, kar bo zagotovo težka naloga, ni pa nemogoča, sploh če bomo vse igralke zdrave," je prepričana Grosova, za katero sta v ligi prvakov dve zmagi ter prav tolik remijev in porazov.

Za slovensko rokometašico sta zdaj na vrsti počitek in priprava na nadaljevanje sezone, ki jo bo Brest v ligi prvakov začel 26. januarja na gostovanju pri Odenseju na Danskem, le nekaj dni kasneje pa se bo Brest pomeril z nekdanjim klubom Grosove in velikim konkurentom Bresta Metzom.

