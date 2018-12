Krim z novo okrepitvijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kranjčeva je prve rokometne korake opravila v Piranu, kjer je vse sezone igrala v vsaj treh starostnih kategorijah. V letu 2015 se je odpravila v Zagorje, od koder jo je rokometna pot vodila v tujino.

Okrepila je turški Zagnosspor in v pokalu challenge igrala proti Ajdovščini. Po poškodbi rame se je vrnila v Zagorje in v aktualni sezoni na 10 tekmah državnega prvenstva dosegla 45 zadetkov. Obenem je tudi stalna članica slovenske izbrane vrste, s katero je na velikem tekmovanju prvič gostovala v letu 2016, ko je evropsko prvenstvo gostila Švedska.

Drugi del @ehfcl trka na vrata! V Krimovem dresu ga bo dočakala tudi @LeaKra 👈🔥 Dobrodošla!https://t.co/D86x6GAJy1 pic.twitter.com/ltbgQpandQ — RK Krim Mercator (@RKKrim) December 29, 2018

"Krim je zagotovo največji ter najuspešnejši ženski rokometni klub v Sloveniji. Da sem lahko prestopila v Krim, mi veliko pomeni. Liga prvakinj je tisto, kar sem si, poleg seveda igranja za reprezentanco, vedno želela. Za take tekme treniraš in se odrekaš marsičemu, vsak dan. Upam, da mi vključitev na treningih ne bo povzročala velikih težav, saj trenerjev sistem dela poznam že s treningov reprezentance. Poleg tega so tukaj tudi super soigralke, ki mi pomagajo na popolno adaptacijo, za kar sem jim neizmerno hvaležna," je dejala 180 centimetrov visoka leva zunanja igralka.